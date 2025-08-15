Hunter Biden từ chối xin lỗi Đệ nhất phu nhân Melania

Hunter Biden tuyên bố sẽ không thực hiện yêu cầu của Đệ nhất phu nhân Melania Trump về việc rút lại tuyên bố sai sự thật và xin lỗi bà.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu", Hunter Biden, con trai cựu tổng thống Joe Biden, nói trong cuộc phỏng vấn trên YouTube hôm 14/8 với người dẫn chương trình Andrew Callaghan của Channel 5, đề cập đến việc xin lỗi Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Trong cuộc phỏng vấn, Callaghan nói rằng anh đang cầm trên tay thông báo pháp lý mà luật sư của Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã gửi cho Hunter đầu tháng này, trong đó yêu cầu con trai cựu tổng thống xin lỗi bà Melania và rút lại tuyên bố mang tính suy đoán về mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump, bà Melania và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Tuyên bố này được Hunter đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Callaghan tháng trước, cho rằng Epstein là người đã giới thiệu bà Melania cho chồng tương lai là ông Trump.

"Đó là cách Tổng thống và Đệ nhất phu nhân gặp nhau", Hunter nói, thêm rằng mối quan hệ giữa bà Melania với Epstein "rất mật thiết". Luật sư của bà Melania gọi cáo buộc này là không đúng sự thật và "mang ý tục tĩu".

Hunter còn dẫn một đoạn từ cuốn sách của Michael Wolff, người viết tiểu sử về ông Trump, để nói rằng Epstein và ông Trump "hiểu rõ nhau, dành rất nhiều thời gian tiếp xúc với nhau".

Hunter Biden tại thành phố Wilmington, bang Delaware tháng 6/2024. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump chỉ trích Wolff là "phóng viên hạng ba" và nghi ngờ nhiều câu chuyện của Wolff về ông và gia đình. Daily Beast, trang đưa tin về câu chuyện của Wolff liên quan vợ chồng Tổng thống và Epstein, đã phải gỡ bài và xin lỗi "vì bất kỳ sự nhầm lẫn hoặc gây hiểu lầm nào".

"Tôi chỉ có thể dựa vào những gì mọi người nói", Hunter nói với Callaghan. "Nếu Tổng thống và Đệ nhất phu nhân muốn ngồi lại để giải thích, làm rõ bản chất mối quan hệ với Epstein thì tôi sẵn lòng cung cấp nền tảng cho họ".

Khi được yêu cầu phản hồi bình luận của Hunter, Nick Clemens, phát ngôn viên của bà Melania, nói rằng các luật sư của bà đang tích cực làm việc để đảm bảo những người lan truyền thông tin sai lệch, phỉ báng ác ý phải lập tức rút lại tuyên bố và xin lỗi.

"Câu chuyện thực sự về cuộc gặp gỡ giữa Đệ nhất phu nhân và Tổng thống Trump đã được nêu trong cuốn sách bán chạy nhất của bà mang tên 'Melania'", Clemens cho hay.

Bà Melania viết trong hồi ký rằng đã gặp ông Trump tại bữa tiệc Tuần lễ Thời trang năm 1998 ở New York, thông qua sự giới thiệu của người đại diện cho người mẫu.

Trong thông báo pháp lý gửi cho Hunter và luật sư ngày 6/8, luật sư Alejandro Brito, người đại diện của bà Melania, yêu cầu con trai cựu tổng thống Mỹ lập tức rút lại những tuyên bố trên và xin lỗi công khai, nếu không sẽ bị kiện yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ USD cho "những tổn hại quá lớn về tài chính và danh tiếng".

Hunter không tuân thủ các yêu cầu này trước thời hạn đã định, đồng thời tiết lộ nội dung bức thư của luật sư cho một phóng viên.

Tổng thống Trump hôm 14/8 cho biết chính ông đã khích lệ bà Melania có hành động pháp lý đối với Hunter.

"Mọi người biết đấy, dạo này tôi làm khá tốt trong mấy vụ kiện tụng. Và tôi đã nói, cứ xúc tiến đi. Jeffrey Epstein chẳng liên quan gì đến việc Melania và tôi quen nhau. Thế mà họ cứ bịa chuyện", ông nói.

Huyền Lê (Theo ABC News, CNN, Fox News)