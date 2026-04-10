Hunter Biden thách thức con trai ông Trump đấu võ

Hunter Biden, con trai cựu tổng thống Joe Biden, thách hai con trai của Tổng thống Trump đấu võ trong lồng sắt nhân kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ.

Hunter Biden ngày 9/4 thông báo ông nhận được cuộc gọi từ Andrew Callaghan, cho biết người dẫn chương trình thiên tả này gợi ý thu xếp trận đấu giữa ông với hai con trai Tổng thống Mỹ là Donald Trump Jr. và Eric Trump nhân kỷ niệm 250 năm quốc khánh.

"Tôi nói với Callaghan rằng tôi sẽ lên đài. Chắc chắn là vậy nếu anh ấy tổ chức được trận đấu. Nếu cậu ấy không lo được, tôi vẫn sẵn sàng lên kèo", ông Hunter nói.

Donald Trump Jr., 48 tuổi, và Eric Trump, 42 tuổi, chưa phản hồi lời thách đấu của ông Hunter. Nếu được tổ chức, đây sẽ là một màn đối đầu chưa từng có tiền lệ.

Hunter Biden (trái), Donald Trump Jr. (giữa) và Eric Trump. Ảnh: AP, Reuters

Nhà Trắng đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện đấu võ, với các võ sĩ UFC chuyên nghiệp tham gia, vào ngày 14/6 trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm quốc khánh.

Ông Hunter, 56 tuổi, là con trai duy nhất của ông Biden sau khi con trai cả Beau Biden qua đời năm 2015 do ung thư não. Hunter từng bị tòa án liên bang kết luận phạm các tội nghiêm trọng là tàng trữ súng khi đang nghiện ma túy, trốn thuế, nhưng được ông Biden ký lệnh ân xá trong những ngày cuối nhiệm kỳ.

Callaghan là nhà báo độc lập, nhà sáng tạo nội dung mạng xã hội nổi tiếng với kênh "Channel 5". Ngoài hoạt động trên YouTube, Callaghan cũng làm phim tài liệu, trong đó có các dự án hợp tác với HBO.

Lời thách đấu của ông Hunter gợi nhớ đến màn hẹn đấu trong lồng sắt gây nhiều chú ý năm 2023 giữa hai ông trùm công nghệ là Mark Zuckerberg và Elon Musk. Cuộc so găng này cuối cùng không được tổ chức.

Đức Trung (Theo Reuters, USA Today, AP)