Hungary tìm cách lách lệnh trừng phạt của Mỹ với dầu Nga

Thủ tướng Viktor Orban cho biết đang bàn với công ty dầu khí Hungary về lệnh trừng phạt của Mỹ để tìm biện pháp né tránh.

"Chúng tôi đang cố gắng tìm cách lách lệnh trừng phạt của Mỹ", Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 24/10 trả lời phỏng vấn đài phát thanh quốc gia Kossuth. "Trên thực tế đã có một số lệnh trừng phạt áp đặt với các công ty dầu Nga.

Ông Orban cho hay đã thảo luận với công ty dầu khí Hungary MOL về lệnh trừng phạt, nhưng không nêu nội dung chi tiết. "Bất cứ ai muốn hưởng lợi từ giá dầu chiết khấu cần phải bảo vệ quyền của Hungary trong việc mua dầu và khí đốt Nga", ông nói thêm.

Thủ tướng Hungary và Tổng thống Mỹ bắt tay trong hội nghị hòa bình Gaza tại Ai Cập ngày 13/10. Ảnh: AP

Trong khi Liên minh châu Âu (EU) hạn chế đáng kể nhập dầu Nga, Hungary và Slovakia là hai thành viên được cấp miễn trừ tạm thời, cho phép họ tiếp tục nhập khẩu dầu khí Nga qua đường ống Druzhba chạy qua lãnh thổ Ukraine.

Quyền miễn trừ vốn nhằm cho Hungary và Slovakia có thêm thời gian tìm kiếm nhà cung cấp thay thế. Tuy nhiên, cả hai nước lại tranh thủ cơ hội này tăng mua dầu khí Nga để hưởng mức giá chiết khấu và điều đó làm tăng mức độ phụ thuộc của họ vào nguồn nhập khẩu từ Moskva, theo giới quan sát.

"Hungary đã tăng mức phụ thuộc vào dầu thô Nga từ 61% trước xung đột lên 86% trong năm 2024, trong khi Slovakia gần như phụ thuộc 100% vào nguồn cung từ Moskva", báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) ở Phần Lan chỉ ra.

Các nhà máy lọc dầu của MOL ở Hungary và Slovakia có tổng công suất xử lý 14,2 triệu tấn dầu thô mỗi năm, đều phụ thuộc vào dầu thô của Nga được vận chuyển qua đường ống Druzhba.

Thủ tướng Orban từng nói rằng Hungary không còn lựa chọn nào khác ngoài phụ thuộc vào nguồn cung dầu, khí đốt giá rẻ từ Nga do đặc điểm địa hình không tiếp giáp biển của nước này, cho hay các lựa chọn khác đều sẽ đẩy giá lên cao.

Vị trí đường ống dẫn dầu Druzhba (màu xanh lá cây) từ Nga qua Ukraine tới Hungary và Solvakia. Đồ họa: Aspenia Online.

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, Hungary và Slovakia vẫn nhập khẩu lượng lớn dầu thô và khí đốt từ Nga qua nhánh phía nam của đường ống Druzhba.

Đơn vị Slovnaft của MOL tại Slovakia ngày 23/10 cho hay đang phân tích tác động tiềm tàng của lệnh trừng phạt Mỹ đối với hoạt động của công ty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/10 thông báo áp lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu khí Nga là Lukoil và Rosneft, nhằm gây áp lực buộc Moskva đồng ý ngừng bắn ở Ukraine. Lệnh trừng phạt dự kiến có hiệu lực vào cuối tháng 11.

Động thái này đẩy giá dầu lên cao, đặt ra nhiều thách thức cho Hungary và Slovakia, những nước mua nhiều dầu Nga nhất trong EU.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)