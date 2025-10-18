Hungary sẽ lờ lệnh bắt của ICC khi ông Putin tới họp thượng đỉnh với Mỹ

Hungary cho biết sẽ đảm bảo Tổng thống Putin có thể nhập cảnh và "hội đàm thành công" với người đồng cấp Mỹ, phớt lờ lệnh bắt của ICC.

"Chúng tôi mong đợi được chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng sự tôn trọng, và tất nhiên chúng tôi sẽ đảm bảo ông ấy có thể nhập cảnh Hungary, tiến hành các cuộc hội đàm thành công tại đây rồi về nước", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói tại cuộc họp báo ngày 17/10.

Hungary là nước thành viên Tòa Hình sự Quốc tế (ICC), cơ quan hồi tháng 3/2023 phát lệnh bắt Tổng thống Putin với cáo buộc di chuyển trái phép trẻ em từ Ukraine sang Nga, coi đây là "tội ác chiến tranh". Hungary đã tuyên bố rút khỏi ICC nhưng về mặt lý thuyết vẫn là thành viên của tòa cho đến tháng 6/2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó thông báo sẽ gặp người đồng cấp Nga tại Budapest trong vòng hai tuần tới nhằm hướng tới thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban có mối quan hệ tốt với cả ông Putin và ông Trump. Ông Orban cũng chỉ trích gay gắt sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moskva ngày 17/10. Ảnh: AFP

Thủ tướng Orban và Tổng thống Putin điện đàm hôm 17/10 để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga sắp tới. Ông Orban sau đó thông báo "công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương". Theo Điện Kremlin, cuộc điện đàm diễn ra theo đề nghị của ông Orban.

Tuy nhiên, thông tin về hậu cần cho chuyến đi của Tổng thống Nga hiện vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt khi Liên minh châu Âu (EU) đã đóng cửa không phận đối với các máy bay đăng ký tại Nga sau khi chiến sự Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2022. Điện Kremlin trước đó nói rằng nhiều vấn đề cần được giải quyết trước hội nghị thượng đỉnh.

Theo Thủ tướng Orban, Budapest "hiện là nơi duy nhất ở châu Âu có thể tổ chức hội nghị như vậy" do lập trường "kiên định" của Hungary về hòa bình.

Đầu năm nay, Hungary đã tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người cũng bị ICC phát lệnh bắt liên quan cuộc chiến ở Dải Gaza.

Việc ông Orban chủ trì hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin đang khiến EU lo ngại, do ông phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine, cản trở nỗ lực gia nhập EU của Kiev và không ủng hộ áp lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

Tháng 7 năm ngoái, ông Orban khiến các lãnh đạo EU khác tức giận khi đến Kiev, Moskva, Bắc Kinh và gặp ông Trump, khi đó là ứng viên tổng thống, trong chuyến đi mà lãnh đạo này mô tả là "sứ mệnh hòa bình", chỉ vài ngày sau khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của khối.

Huyền Lê (Theo AFP)