Hungary dọa ngăn EU cho Ukraine vay hơn 100 tỷ USD

Thủ tướng Orban cảnh báo sẽ chặn khoản vay 106 tỷ USD của EU dành cho Ukraine nếu Kiev không khôi phục hoạt động của đường ống dẫn dầu Nga.

"Chừng nào Ukraine còn chặn đường ống dẫn dầu Druzhba, Hungary sẽ chặn khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) cho Kiev. Chúng tôi sẽ không để bị chèn ép", Thủ tướng Hungary Viktor Orban đăng bài trên mạng xã hội ngày 20/2.

Hungary cùng với Slovakia là hai nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng còn sử dụng dầu Nga qua đường ống Druzhba. Kiev cho biết phần đường ống Druzhba chạy qua lãnh thổ Ukraine phải đóng cửa sau khi bị hư hại trong cuộc tấn công của Nga vào tháng 1.

Tuy nhiên, Hungary và Slovakia cho rằng Ukraine đã khắc phục xong đường ống hư hại, cáo buộc Kiev trì hoãn tái khởi động hoạt động của nó vì mục đích chính trị.

"Khi chặn dầu tới Hungary qua đường ống Druzhba, Ukraine đã vi phạm Hiệp định Hiệp hội EU - Ukraine, phá vỡ các cam kết với EU. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ trước hành vi tống tiền này", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đăng trên X.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại sự kiện ở Budapest ngày 20/2. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Denisa Sakova ngày 20/2 cho hay Kiev trì hoãn khôi phục vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba đến hết ngày 24/2. Thủ tướng Slovakia Robert Fico trước đó hai ngày ban bố tình trạng khẩn cấp về nguồn cung và đe dọa áp các biện pháp trả đũa với Ukraine nếu đường ống không được mở lại.

Chính phủ Hungary hôm 19/2 cũng tuyên bố giải phóng khoảng 1,8 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược để bù đắp thiếu hụt. Tính đến cuối tháng 1, Hungary có đủ lượng dầu thô và sản phẩm xăng dầu dự trữ để sử dụng trong 96 ngày, theo dữ liệu của Hiệp hội Dự trữ Hydrocarbon Hungary.

Các lãnh đạo EU hồi tháng 12/2025 đạt đồng thuận về khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng.

Theo thỏa thuận này, 24 trong tổng số 27 nước thành viên EU sẽ cùng huy động số tiền trên thông qua thị trường tài chính quốc tế để hỗ trợ Ukraine. Liên minh tạm thời gánh khoản nợ này cùng lãi suất lên đến 3,5 tỷ USD mỗi năm, để duy trì viện trợ quân sự lẫn các chi phí chung cho Ukraine trong năm tài khóa 2026-2027.

Ba nước Hungary, Slovakia và Cộng hòa Czech không tham gia chia sẻ nghĩa vụ tài chính trong phương án trên. Đổi lại, họ cam kết không sử dụng quyền phủ quyết để cản trở kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP, Politico)