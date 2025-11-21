Hungary đề nghị EU ngừng chuyển tiền cho Ukraine

Ngoại trưởng Hungary chỉ trích ý định của EU về chuyển thêm 100 tỷ euro cho Ukraine, giữa lúc chính trường nước này rung chuyển vì bê bối tham nhũng.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 20/11 nhắc đến đề nghị dành 100 tỷ euro hỗ trợ Ukraine giai đoạn 2028-2034 mà Ủy ban châu Âu đưa ra hồi tháng 7.

"Một phe cánh trục lợi nhờ chiến tranh, một hệ thống tham nhũng đang hoạt động ở Ukraine, vậy mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu lại muốn gửi thêm 100 tỷ euro nữa cho Ukraine, thay vì ngừng chuyển tiền và yêu cầu minh bạch tài chính khẩn cấp. Thật điên rồ", ông nói trước cuộc họp với các đối tác trong Liên minh châu Âu tại Bỉ.

Ngoại trưởng Hungary phát biểu tại thủ đô Moskva của Nga ngày 15/10. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Szijjarto nhận định tình hình Ukraine trong thời gian tới "không tích cực", nhấn mạnh Hungary ủng hộ các sáng kiến hòa bình mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. "Thời gian không đứng về phía Ukraine. Thật ảo tưởng khi cho rằng thời gian đứng về phía họ", ông nói.

Sau khoảng 15 tháng thu thập thông tin, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) hồi đầu tuần mở cuộc điều tra quy mô lớn, nhắm vào "tổ chức tội phạm cấp cao" ở tập đoàn sản xuất điện hạt nhân Energoatom. Đường dây này bị cáo buộc đã tham nhũng và rửa tiền khoảng 100 triệu USD.

NABU cho biết đường dây này có liên quan nhiều quan chức Ukraine và do doanh nhân Timur Mindich cầm đầu. Mindich từng có quan hệ thân thiết với Tổng thống Volodymir Zelensky và đã bỏ trốn ra nước ngoài ngay trước khi giới chức khám xét nơi ở của ông này hôm 10/11.

Bê bối là đòn giáng mạnh vào uy tín của Tổng thống Ukraine, bởi ông Zelensky đắc cử năm 2019 bằng cam kết trấn áp mạnh tay với tham nhũng, nhưng lại để tình trạng này lại xuất hiện trong chính quyền của mình.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)