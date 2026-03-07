Hungary chỉ trích ông Zelensky 'đe dọa' Thủ tướng Orban

Hungary chỉ trích những phát ngôn của Tổng thống Ukraine Zelensky với Thủ tướng Orban, cho rằng đây là lời "đe dọa tính mạng".

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 5/3 nói rằng ông hy vọng việc "một cá nhân" đang chặn khoản vay 90 tỷ euro (105 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine sẽ chấm dứt, nếu không, ông sẽ cung cấp địa chỉ của người đó cho quân đội Ukraine, để họ "tự nói chuyện bằng ngôn ngữ của mình".

Ông Zelensky không nhắc đích danh ai, nhưng dường như nhắm vào Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người đang chặn khoản vay của EU cho Ukraine.

Hungary trước đó cáo buộc Ukraine cố tình cản trở việc vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba. Do đó, Hungary đáp trả bằng cách chặn các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga cũng như chặn khoản vay của khối này cho Ukraine.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 6/3 phản ứng gay gắt, cho rằng Tổng thống Zelensky "vượt qua mọi giới hạn" và đang "đe dọa tính mạng" ông Orban.

Thủ tướng Orban cáo buộc lãnh đạo Ukraine "không chỉ đe dọa tôi mà đang đe dọa cả Hungary". "Thật không may, ông ta cũng không thể ngăn cản tôi bảo vệ người dân Hungary", ông Orban nói.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hồi tháng 7/2024. Ảnh: AFP

EU bày tỏ bất bình với hành động từ lãnh đạo Ukraine. Theo một quan chức EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đang nỗ lực "giảm bớt căng thẳng giữa Hungary và Ukraine".

"Việc leo thang lời lẽ gay gắt từ các bên không giúp ích gì cho mục tiêu của chúng ta và kiểu ngôn từ mà Tổng thống Zelensky sử dụng là không thể chấp nhận được. Không được phép có bất kỳ lời đe dọa nào đối với các quốc gia thành viên EU," quan chức EU nói, thêm rằng ông Costa thường xuyên liên lạc với cả hai lãnh đạo Hungary và Ukraine.

Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Olof Gill bình luận phát ngôn từ ông Zelensky là "không thể chấp nhận được", đồng thời kêu gọi cả hai bên "giảm bớt" những lời lẽ gay gắt.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico kêu gọi các lãnh đạo EU "hãy tránh xa những tuyên bố tống tiền trắng trợn" của ông Zelensky. Ông Fico nhấn mạnh ngay cả trong lúc xảy ra chiến sự, việc lãnh đạo Ukraine có lời lẽ đe dọa ông Orban là điều phải lên án.

Ngọc Ánh (Theo Kyiv Independent, Reuters, AFP)