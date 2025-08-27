Hungary cảnh báo Ukraine chịu hậu quả do tấn công đường ống dẫn dầu Nga

Thủ tướng Hungary Orban cảnh báo Ukraine chịu hậu quả lâu dài vì những phát ngôn của Tổng thống Zelensky về vụ tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba.

"Tổng thống Zelensky đã công khai đe dọa Hungary. Ông ấy thừa nhận rằng Ukraine đang tấn công đường ống Druzhba vì chúng tôi không ủng hộ họ gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Điều này càng cho thấy Hungary đã đưa ra quyết định đúng đắn", Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói ngày 26/8.

Ông Orban cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã "đe dọa trực tiếp Budapest" vì những phát ngôn liên quan vụ tấn công đường ống dẫn dầu Nga Druzhba. Ông nói thêm những hành động "tống tiền, nổ bom và đe dọa" sẽ không giúp một nước có thể gia nhập EU.

"Những tuyên bố của ông Zelensky sẽ còn gây ảnh hưởng lâu dài", Thủ tướng Hungary nhấn mạnh.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại Budapest hồi tháng 2/2024. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine hôm 24/8 dường như xác nhận sự liên quan giữa các cuộc tấn công đường ống Druzhba với những cuộc thảo luận Ukraine - Hungary, với vấn đề chính là quyền phủ quyết của Thủ tướng Orban với quá trình EU kết nạp Kiev.

"Chúng tôi luôn ủng hộ tình hữu nghị giữa Ukraine và Hungary. Giờ đây, sự tồn tại của 'Druzhba' phụ thuộc vào lập trường của Hungary", ông Zelensky nói.

Druzhba vừa là tên đường ống dẫn dầu Nga sang Hungary vừa có nghĩa là "tình bạn" trong tiếng Ukraine.

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, Hungary và Slovakia vẫn nhập khẩu lượng lớn dầu thô và khí đốt từ Nga qua nhánh phía nam của đường ống Druzhba. Đường ống này đi qua lãnh thổ Ukraine và được sử dụng để vận chuyển dầu của Nga cho Hungary, Slovakia cùng các nước khác ở khu vực Trung Âu.

Vị trí đường ống Druzhba (màu xanh). Đồ họa: Aspenia Online

Ngọc Ánh (Theo Pravda, RBC, UNN)