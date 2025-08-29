Hungary áp lệnh cấm nhập cảnh với chỉ huy Ukraine

Hungary ban hành lệnh cấm nhập cảnh với một chỉ huy quân sự Ukraine vì đã tấn công đường ống dẫn dầu quan trọng ở Nga.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 28/8 cho biết chỉ huy Ukraine nói trên đã "tấn công vào chủ quyền Hungary, gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng của chúng tôi".

Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine, cho biết bản thân là người bị Hungary cấm nhập cảnh. Ông phản đối động thái của Budapest, chỉ trích "tay của các ông đã nhuốm máu Ukraine. Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng lên án động thái mới của Hungary, cho rằng lệnh cấm "chỉ gây thêm phẫn nộ". Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho biết Kiev đã triệu đại sứ Hungary để trao đổi "công hàm phản đối".

"Chúng tôi kêu gọi Hungary tiếp tục kiềm chế các hành động thiếu thân thiện và thay vào đó tham gia cuộc đối thoại mang tính xây dựng, điều mà Ukraine luôn sẵn sàng", ông viết trên mạng X.

Khói bốc lên từ trạm bơm dầu Unecha trong vụ hỏa hoạn tại vùng Bryansk, Nga ngày 21/8. Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine tuần trước thông báo lực lượng nước này đã tấn công trạm bơm ở tỉnh Bryansk của Nga, khiến hoạt động vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba bị tê liệt.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết đã khiếu nại với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi các hoạt động quân sự của Ukraine làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ. Hungary và Slovakia cũng yêu cầu Ủy ban châu Âu có hành động chống lại "các cuộc tấn công liên tiếp" của Ukraine vào đường ống dẫn dầu Druzhba.

Liên minh châu Âu (EU) từng áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hầu hết dầu từ Nga vào năm 2022, sau khi xung đột ở Ukraine bùng phát, nhưng các đường ống Druzhba được miễn trừ để các nước Trung Âu không giáp biển có thời gian tìm kiếm nguồn cung thay thế. Ông Orban và người đồng cấp Slovakia Robert Fico đã lên án lệnh trừng phạt đe dọa an ninh năng lượng của họ.

Vị trí đường ống Druzhba (màu xanh). Đồ họa: Aspenia Online

Thùy Lâm (Theo AFP)