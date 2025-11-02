Hưng Yên tìm nhà đầu tư hai khu đô thị hơn 19.760 tỷ đồng

Tỉnh Hưng Yên tìm nhà đầu tư cho hai dự án ở xã Việt Tiến và Nghĩa Trụ, với tổng vốn hơn 19.760 tỷ đồng.

Trong thông báo của tỉnh Hưng Yên, khu B - khu đô thị phía đông huyện Văn Giang cũ, có tổng mức đầu tư khoảng 12.100 tỷ đồng. Dự án này có diện tích 28,3 ha nằm tại Nghĩa Trụ và xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

Theo quy hoạch được duyệt, dự án sẽ có 2 công trình hỗn hợp cao 36 tầng, 44 biệt thự, 406 nhà liền kề. Ngoài ra, khu đô thị này còn có 2 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, 2 công trình thương mại dịch vụ 5 tầng.

Sau khi hoàn thành, dự án có quy mô dân số dự kiến 9.400 người. Chủ đầu tư phải hoàn thành công trình trong 4 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khu đô thị Tân Tiến (Ecoland City) tại xã Việt Tiến cũng được tỉnh Hưng Yên thông báo tìm nhà đầu tư. Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 7.661 tỷ đồng, quy mô 66 ha và dân số khoảng 9.800 người.

Dự án sẽ gồm 780 căn nhà liền kề, 546 căn biệt thự, công trình hỗn hợp cao 18 tầng, 2 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, 2 công trình thương mại dịch vụ cao 3 tầng. Ngoài ra, khu đô thị còn các công trình trường học từ cấp mầm non tới THCS, văn hóa, y tế...

Hưng Yên trở thành một trong những địa phương liên tục đón các ông lớn bất động sản trong nước và quốc tế rót vốn đầu tư thời gian gần đây. Điều này là do tỉnh sở hữu vị trí giáp ranh Hà Nội và hạ tầng giao thông, xã hội ngày càng được phát triển đầy đủ. Bên cạnh các tuyến đường hiện hữu như cao tốc 5B, quốc lộ 5, kết nối giữa Hưng Yên và Hà Nội thời gian tới sẽ thuận tiện hơn nhờ tuyến Vành đai 4, cầu Ngọc Hồi.

Trong báo cáo về các thị trường địa ốc vệ tinh Hà Nội công bố hồi giữa năm, nền tảng rao tin địa ốc Batdongsan cũng thống kê Hưng Yên là địa phương được nhà đầu tư quan tâm thứ nhì cả nước năm ngoái, sau Hà Nam.

Anh Tú