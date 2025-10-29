Hưng Yên có trợ lý ảo cho cán bộ công chức

Hưng YênTrợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức tỉnh tra cứu nhanh văn bản quy phạm pháp luật, gợi ý dự thảo công văn, nhắc lịch làm việc và tạo "Sổ tay AI" cho người dùng.

Tại Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2025, sáng 29/10, Trợ lý ảo cho cán bộ công chức tỉnh Hưng Yên được khởi động. Sản phẩm do Viettel AI hợp tác cùng UBND tỉnh Hưng Yên phát triển, nhằm thí điểm triển khai giải pháp Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ các nghiệp vụ chuyên môn và công tác hàng ngày của cán bộ công chức.

Theo nhà phát triển, đây là sản phẩm ứng dụng các công nghệ tiên tiến hiện nay như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ lớn, và đồ thị tri thức, đảm bảo hệ thống có khả năng hiểu sâu tiếng Việt, thúc đẩy việc tư vấn và tự động hóa các quy trình công việc.

Một người đang sử dụng trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức. Ảnh: Quỳnh Trang

Giải pháp công nghệ hoạt động như một trợ lý riêng 24/7 cho từng người, có thể giúp tra cứu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản nội bộ, theo ngữ nghĩa thay vì chỉ tìm kiếm từ khóa. Trợ lý ảo cũng có thể tự động gợi ý dự thảo công văn, tờ trình, báo cáo theo đúng thể thức hành chính; lưu trữ và quản lý kho dữ liệu cá nhân để cán bộ dễ dàng truy cập, sử dụng lại khi cần. Khi tích hợp với hệ thống quản lý công việc và lịch công tác, Trợ lý ảo này cũng có thể nhắc việc và điều phối hoạt động hàng ngày.

Ngoài ra, một trong những điểm đặc biệt của Trợ lý ảo cho phép mỗi cán bộ có thể xây dựng "Sổ tay AI" của riêng mình. Dựa trên nguồn tài liệu riêng của từng cá nhân, trợ lý ảo sẽ học hỏi và trả lời các nội dung trong kho tài liệu đã lưu, giúp người dùng không mất thời gian huấn luyện hay giải thích.

Trong giai đoạn đầu, Trợ lý ảo được thí điểm cho tất cả các cán bộ công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên, cũng như tại một số Sở, ban ngành khác, hướng tới mở rộng toàn tỉnh trong tương lai.

"Khi đưa vào triển khai, Trợ lý ảo dự kiến rút ngắn từ 30-50% thời gian thực hiện công việc hành chính, tra cứu và soạn thảo", đại diện nhà phát triển cho biết.

Hưng Yên phát triển kinh tế dữ liệu

Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm nay lấy chủ đề Kinh tế dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, đây là diễn đàn cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước lấy kinh tế dữ liệu làm trọng tâm.

Tại sự kiện, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh phát triển kinh tế dữ liệu "không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực cốt lõi giúp các quốc gia, địa phương nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, đổi mới mô hình tăng trưởng và quản trị hiệu quả hơn".

Nhắc đến một số thành tích thời gian qua, cùng việc hợp nhất địa giới hành chính, ông Nghiêm cho biết Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2045 sẽ trở thành thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương, là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics hiện đại của vùng Đồng bằng sông Hồng.

"Để hiện thực hóa khát vọng đó, Hưng Yên xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển nhanh và bền vững", ông nói.

Trong đó, kinh tế dữ liệu được tỉnh này xác định sẽ đóng vai trò then chốt, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa sản xuất, kinh doanh; phát triển các ngành kinh tế mới, tạo việc làm chất lượng cao.

Tại sự kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Hiệp hội Dữ liệu quốc gia ký Biên bản ghi nhớ về phát triển kinh tế dữ liệu.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ về phát triển kinh tế dữ liệu giữa UBND tỉnh Hưng Yên và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia. Ảnh: Hoàng Anh

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Phó chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, đánh giá cao việc Hưng Yên "sớm nhận ra dữ liệu chính là động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội" và là tỉnh đi đầu trong cuộc cách mạng dữ liệu, thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu.

Ông nhấn mạnh Nghị quyết 57 đặt ra các yêu cầu về làm giàu, khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu.

Theo ông Cương, trong bối cảnh mới, việc phát triển hệ thống dữ liệu - thống kê - phân tích trở thành công cụ chiến lược giúp lãnh đạo tỉnh quản lý hiệu quả dân số, tài nguyên và các ngành kinh tế; tạo đột phá trong điều hành, giám sát và ra quyết định nhờ xây dựng chính sách dựa trên dữ liệu; nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác tối đa tiềm năng mới của tỉnh sau sáp nhập.

Lưu Quý