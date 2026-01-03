Hưng Yên có thêm khu đô thị hơn 15.600 tỷ đồng

Khu đô thị mới Mễ Sở ở huyện Văn Giang cũ đang được tìm nhà đầu tư với quy mô vốn hơn 15.600 tỷ đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa thông báo tìm nhà đầu tư triển khai Khu đô thị mới Mễ Sở nằm tại xã Mễ Sở (thuộc huyện Văn Giang cũ). Vị trí dự án gần vành đai 3.5 và vành đai 4 vùng Thủ đô.

Khu đô thị có tổng diện tích hơn 86 ha, trong đó 21 ha dành cho phát triển nhà ở. Nguồn cung dự kiến có 1.219 căn liền kề cao 6 tầng, 129 căn biệt thự cao 3 tầng cùng khối nhà chung cư cao 15-30 tầng, cung cấp hơn 6.600 căn hộ.

Dự án còn bố trí gần 27,2 ha xây công trình hạ tầng xã hội, cùng các công trình văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao. Một số tiện ích khác gồm khu thương mại dịch vụ, cây xanh mặt nước, bãi đỗ xe...

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 15.600 tỷ đồng, tiến độ triển khai trong 5 năm. Sau khi hình thành, dự án được kỳ vọng đưa xã Mễ Sở trở thành đô thị trung tâm của vùng phía Tây tỉnh Hưng Yên.

Khu vực Văn Giang, Hưng Yên là nơi tập trung nhiều dự án nhà ở, khu đô thị với nguồn cung lớn nhờ lợi thế giáp Hà Nội. Nhiều chủ đầu tư đã hiện diện tại khu vực này gồm Vingroup, Ecopark, Sunshine, Xuân Cầu... Đầu tháng 12, Khu đô thị mới Long Hưng Land – Văn Giang (khu B) cũng được công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư. Dự án có quy mô gần 46 ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng.

Ngọc Diễm