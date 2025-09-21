Hưng Yên có thêm dự án nhà ở xã hội 7.000 tỷ đồng

Khu nhà ở xã hội phường Phố Hiến có tổng diện tích hơn 31 ha, quy mô vốn khoảng 7.000 tỷ đồng đang được tìm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến để tìm nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Dự án nằm trong đồ án Quy hoạch 1/2000 phân khu đô thị Đông sông Điện Biên (khu D) đã được phê duyệt.

Tổng diện tích dự án khoảng 31,5 ha, diện tích sàn xây dựng khoảng 500.000 m2. Hiện trạng khu vực này chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, đất mặt nước, mương thủy lợi và đường nội đồng.

Tổng mức đầu tư dự kiến 7.000 tỷ đồng. Tiến độ triển khai trong 5 năm từ thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trước đó, tỉnh cũng công bố thông tin tổ hợp chung cư thu nhập thấp CT1, CT2 thuộc khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối (Phố Nối House). Dự án gồm 4 khu nhà cao 9 tầng, một tầng lửng và một tum, cung cấp 1.076 căn hộ. Giá tạm tính là 20 triệu đồng mỗi m2, tương đương 1,4 tỷ đồng với căn lớn nhất.

Tỉnh Hưng Yên (trước khi sáp nhập với Thái Bình) được giao chỉ tiêu hoàn thành 1.750 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh đã hoàn thành hai dự án với hơn 1.000 căn.

Hiện tỉnh tiếp tục triển khai 4 dự án với quy mô 3.588 căn. Riêng năm nay, tỉnh dự kiến hoàn thành vượt chỉ tiêu 20%.

Ngọc Diễm