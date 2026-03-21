Hưng Yên có thêm dự án nhà ở gần 65.000 m2

Atera Holdings phát triển dự án nhà ở gần 65.000 m2 với tổng vốn hơn 2.242 tỷ đồng tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Dự án nằm trong khu vực Phố Nối, gần các khu công nghiệp như Phố Nối A, Phố Nối B và Thăng Long II. Vị trí này thuận lợi để kết nối với quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến vành đai 4 đang triển khai. Từ đây, cư dân cũng chỉ mất 5-10 phút để đến các khu công nghiệp trọng điểm và khu Yên Mỹ - Văn Lâm.

Atera Central gồm khu nhà ở kết hợp văn phòng dịch vụ, hướng đến nhóm khách hàng là người lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp lân cận. Dự án cũng thừa hưởng hệ tiện ích giáo dục, y tế, thương mại của vùng như Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Quốc tế BUV và Brighton College; Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Mỹ Hào, Văn Lâm; siêu thị BRG, Go! Mega Market.

Phối cảnh dự án Atera Central tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Ảnh: Atera Holdings

Sự phát triển của các khu công nghiệp tại Hưng Yên kéo theo nhu cầu về nhà ở và dịch vụ đi kèm. Theo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, trong các khu công nghiệp trên địa bàn hiện có gần 300 dự án còn hiệu lực, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Trong đó, Phố Nối A - một trong những khu công nghiệp lớn của tỉnh, đã thu hút trên 100 dự án đầu tư và đạt tỷ lệ lấp đầy cao. Các khu công nghiệp lân cận như Phố Nối B, Thăng Long II cũng hoạt động ổn định, góp phần hình thành cụm sản xuất tập trung tại khu vực này.

Theo Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, địa phương định hướng phát triển hệ thống khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ logistics gắn với các trục giao thông liên vùng, đặc biệt dọc hành lang quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Khu vực Phố Nối được xác định là nơi tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ logistics.

Hạ tầng giao thông liên vùng đang được đẩy mạnh, trong đó tuyến vành đai 4 kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Cùng với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 5, mạng lưới này giúp tăng khả năng lưu thông hàng hóa và di chuyển lao động giữa các địa phương.

Dự án tích hợp khu thương mại, dịch vụ ở khối đế tòa cao tầng. Ảnh: Atera Holdings

Việc hạ tầng từng bước hoàn thiện góp phần thúc đẩy xu hướng dịch chuyển phát triển đô thị ra khu vực ngoài trung tâm Hà Nội. Trong bối cảnh đó, các dự án nhà ở gần khu công nghiệp và trục giao thông chính có thể đáp ứng nhu cầu ở thực cũng như thuê của người lao động.

Song Anh