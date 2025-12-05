Hưng Yên có dự án nhà xã hội mới gần 21 triệu đồng một m2

Dự án nhà xã hội tại phường Phố Hiến có giá bán gần 21 triệu đồng một m2, tương đương 1,6 tỷ đồng với căn diện tích lớn nhất.

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa công bố giá bán, thuê mua khu nhà ở xã hội CT1 và CT2 ở phường Hiến Nam, TP Hưng Yên cũ (nay thuộc phường Phố Hiến). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên.

Dự án nằm trên khu đất rộng hơn 9.600 m2, gồm hai tòa cao 19 tầng và một tum, không có tầng hầm. Nguồn cung có 940 căn nhà xã hội, diện tích từ 50 m2 đến 77 m2.

Giá bán được Sở Xây dựng duyệt là 20,9 triệu đồng một m2 (đã gồm 5% VAT, chưa gồm phí bảo trì). Người mua sẽ phải trả 1 tỷ đến 1,6 tỷ đồng một căn.

Giá thuê mua tại dự án gần 396.000 đồng mỗi m2 một tháng, tương đương cả căn từ 19,8 đến 30 triệu đồng một m2.

Với đơn giá bán hơn 20 triệu đồng mỗi m2, dự án này cạnh tranh với một số khu nhà xã hội vùng ven ở Hà Nội. Đơn cử, dự án tại ô đất CT3, khu đô thị mới Kim Chung, huyện Đông Anh (nay là xã Vĩnh Thanh) có giá bán 18,4 triệu đồng mỗi m2, tương ứng 1,2 tỷ đồng với loại căn lớn nhất 64 m.

Thời gian qua, Hưng Yên liên tục ghi nhận thêm nhiều dự án nhà xã hội mới với giá bán leo thang. Mức cao nhất hiện nay thuộc về khu nhà ở, dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối của Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tân Sáng. Cụ thể, loại căn hộ cao 4,5 m (có gác xép) tại dự án có giá bán gần 25,8 triệu đồng một m2, tương đương căn lớn nhất khoảng 1,8 tỷ đồng.

Tỉnh Hưng Yên (trước khi sáp nhập với Thái Bình) được giao chỉ tiêu hoàn thành 1.750 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh đã hoàn thành hai dự án với hơn 1.000 căn. Hiện tỉnh tiếp tục triển khai 4 dự án với quy mô 3.588 căn. Riêng năm nay, tỉnh dự kiến hoàn thành vượt chỉ tiêu 20%.

Ngọc Diễm