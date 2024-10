Hưng Việt Mỹ cung cấp bình giữ nhiệt in logo

Các sản phẩm bình giữ nhiệt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và in logo, khắc chữ theo yêu cầu nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm sử dụng tốt nhất.

Bên cạnh đó, Hưng Việt Mỹ cung cấp đa dạng loại bình giữ nhiệt in logo với chất lượng và mức giá khác nhau như: bình giữ nhiệt vỏ tre, inox, Lock&Lock và Elmich. Khách hàng có thể lựa chọn tùy theo ngân sách, đối tượng được tặng và nhu cầu khác. Ngoài bình giữ nhiệt, các sản phẩm ly giữ nhiệt khắc tên cũng được ưa chuộng sử dụng bởi nhiều khách hàng và doanh nghiệp.

Bình giữ nhiệt của Hưng Việt Mỹ. Ảnh: Hưng Việt Mỹ

Đại diện thương hiệu cho biết hầu hết bình và ly giữ nhiệt hiện nay đều được chế tạo từ inox 304 cao cấp không bị oxy hóa, hoen gỉ hay ăn mòn trong quá trình sử dụng giúp hương vị của đồ uống được bảo quản tốt trong thời gian lâu nhất. Kích thước, dung tích, kiểu dáng, màu sắc và chất liệu vỏ của mỗi loại bình là khác nhau tạo nên đa dạng sự lựa chọn, phù hợp với nhiều nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay.

Sản phẩm bình giữ nhiệt in logo và ly giữ nhiệt khắc tên tại Hưng Việt Mỹ được áp dụng các công nghệ hiện đại như khắc laser, in lụa và UV tạo ra hình ảnh rõ ràng, sắc nét cùng màu sắc chân thực. Đặc biệt, UV là công nghệ tân tiến, hỗ trợ in ấn trên đa dạng chất liệu, in được cả logo và hình ảnh đơn, đa và chuyển sắc. Từ đó giúp làm tăng tính cá nhân hóa trên các sản phẩm bình giữ nhiệt. Đồng thời truyền tải trực tiếp và đa dạng các thông điệp của doanh nghiệp đến khách hàng và đối tác.

Hưng Việt Mỹ có bình giữ nhiệt với đa dạng thương hiệu. Ảnh: Hưng Việt Mỹ

Tại Hưng Việt Mỹ, khách hàng được tư vấn và thiết kế miễn phí bởi đội ngũ nhân viên với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Họ sẽ ghi nhận, lên ý tưởng và giữ lại mẫu theo yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt, đối với các đơn hàng lớn, khách hàng được hỗ trợ xem sản phẩm mẫu trước khi tiến hàng in ấn hàng loạt.

Giá bình giữ nhiệt in logo không cố định mà thay đổi phụ thuộc theo chất lượng, thương hiệu, số lượng và công nghệ in ấn trên bình. Do đó, để biết chính xác giá bình in logo, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên tư vấn. Đối với các đơn hàng lớn, công ty luôn có các chính sách hỗ trợ và chiết khấu cao về giá.

Là một trong những công ty quà tặng doanh nghiệp chiếm ưu thế về xuất nhập khẩu và lắp ráp trực tiếp, các sản phẩm bình giữ nhiệt quà tặng tại Hưng Việt Mỹ luôn có mức giá hấp dẫn. Đồng thời, đơn vị còn thường xuyên đưa ra nhiều chương trình và chiết khấu cao cho các công ty, cơ quan, doanh nghiệp và hội nhóm đặt bình giữ nhiệt in logo làm quà tặng.

(Nguồn: Hưng Việt Mỹ)