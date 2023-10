Hùng Thuận xót khi 'Cò' Phùng Ngọc ở nhà thuê, làm bảo vệ

Hùng Thuận cho biết hôm 7/10 đến thăm Phùng Ngọc, đang sống tại một căn phòng trọ chật hẹp. Họ gặp lại nhau sau ba năm, kể từ lần tham gia một chương trình truyền hình năm 2019. Diễn viên nói: "Tôi vui khi gặp lại đồng nghiệp nhưng cũng xót xa khi cuộc sống của Phùng Ngọc nhiều khó khăn".

Hùng Thuận hội ngộ "Cò' Phùng Ngọc tại phòng trọ xập xệ Cuộc hội ngộ của hai diễn viên phim "Đất phương Nam". Video: Nhân vật cung cấp

Phùng Ngọc thời gian qua làm bảo vệ, cách nhà trọ vài chục mét để tiện đi lại. Anh nói sống với mức thu nhập khoảng bảy triệu đồng mỗi tháng, trả tiền thuê phòng khoảng 1,5 triệu đồng. Hồi dịch ba năm trước, Phùng Ngọc từng rơi vào hoàn cảnh khốn đốn, phải bán chiếc xe dùng mưu sinh để trả nợ.

Hùng Thuận ngỏ lời mời Phùng Ngọc về công ty của anh làm việc, sẵn sàng thu xếp chỗ ăn, nghỉ. Anh gợi ý cho Phùng Ngọc cùng livesstream bán hàng. Hôm 10/10, Phùng Ngọc bắt đầu làm quen với công việc mới. Hùng Thuận cho biết đã dành hết tiền hoa hồng của phiên live đầu tiên cho Phùng Ngọc để trang trải cuộc sống.

"An" nhìn nhận so với Phùng Ngọc, anh may mắn hơn khi hiện có công việc, thu nhập ổn định. "Những gì tôi làm không phải để đánh bóng tên tuổi hay vụ lợi cá nhân, mà thật lòng muốn giúp đỡ Phùng Ngọc", Hùng Thuận nói.