'Hung thủ' thầm lặng gây ung thư phổi ở phụ nữ trẻ

AnhNgày càng nhiều phụ nữ trẻ khỏe, không hút thuốc bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, làm dấy lên những câu hỏi về các yếu tố như ô nhiễm không khí và đột biến gen.