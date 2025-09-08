Hưng Thịnh Land thoát lỗ

Sau hai năm liên tiếp lỗ nghìn tỷ, Hưng Thịnh Land có lãi trở lại trong 6 tháng đầu năm nay với gần 15 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình tài chính mới đây của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land cho thấy lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt gần 15 tỷ đồng. Mức này cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 632 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Đây cũng là kỳ báo cáo đầu tiên, Hưng Thịnh Land có lãi trở lại sau hai năm liên tiếp lỗ nghìn tỷ hồi 2023-2024.

Tính đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của công ty đạt hơn 18.538 tỷ đồng, tăng khoảng 1,7% so với kỳ trước. Họ vẫn còn hơn 367 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng nợ phải trả được cắt giảm đáng kể hơn 7.400 tỷ về còn trên 54.928 tỷ đồng. Trong đó, hơn 15.477 tỷ đồng được huy động qua kênh trái phiếu, đã giảm gần 1.700 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, công ty còn hai lô trái phiếu đang lưu hành với lãi suất 11% mỗi năm, đáo hạn năm sau. Trong 6 tháng, họ tốn hơn 465 tỷ đồng để trả lãi và gốc cho các trái chủ.

Tháng 8 vừa qua, công ty con của Hưng Thịnh Land là Hưng Thịnh Quy Nhơn cũng đã tất toán 2 gói trái phiếu tổng cộng 4.000 tỷ đồng. Các khoản nợ phải trả khác của công ty là 20.688 tỷ đồng, tương đương 38%. Hưng Thịnh Land cho biết đây là khoản tiền thu từ khách hàng theo tiến độ thanh toán khi mua hoặc đặt cọc mua bất động sản và sẽ chuyển thành doanh thu của công ty khi bàn giao sản phẩm.

Dự án Richmond City tại TP HCM. Ảnh: Hưng Thịnh

Hưng Thịnh Land là thành viên nòng cốt trong Tập đoàn Hưng Thịnh do ông Nguyễn Đình Trung dẫn dắt. Doanh nghiệp này là đơn vị phát triển nhiều dự án bất động sản, cung cấp ra thị trường hơn 30.000 sản phẩm, nổi bật như Lavita Charm, Q7 Boulevard, Saigon Mia, Moonlight Residences... Hưng Thịnh Land hiện sở hữu và phát triển 59 dự án, trải dài nhiều tỉnh, thành với quỹ đất hơn 3.300 ha có thể phục vụ cho hơn 100.000 khách hàng.

Doanh nghiệp này từng nộp hồ sơ IPO lên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) hồi tháng 7/2022 với mục tiêu lên sàn vào năm 2023. Tuy nhiên, kế hoạch trên đến nay vẫn dang dở.

Sau giai đoạn im ắng khi thị trường bất động sản "đóng băng", đầu năm nay Hưng Thịnh Land đánh tiếng trở lại nhờ cất nóc tháp đầu tiên của dự án New Galaxy tại Dĩ An, TP HCM. Dự án này có diện tích gần 30.000 m2 với 6 tòa tháp cung cấp 3.000 căn hộ. Mới đây, họ cũng cất nóc tiếp dự án Grand Center Quy Nhơn (Gia Lai) gồm 824 căn hộ và 18 căn shophouse khối đế.

Tất Đạt