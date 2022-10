Hưng Thịnh Incons làm tổng thầu khu biệt thự hàng hiệu tại Quy Nhơn

Bình ĐịnhKhu biệt thự hàng hiệu tại MerryLand Quy Nhơn được xây dựng bởi Hưng Thịnh Incons nhằm đảm bảo đáp ứng về chất lượng, tiêu chuẩn, tiến độ, biện pháp thi công.

Lễ động thổ phân khu Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck thuộc dự án MerryLand Quy Nhơn (bán đảo Hải Giang, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã diễn ra vào ngày 2/10. Trong buổi lễ, ông Ngô Huy Hiệu - Phó tổng giám đốc Hưng Thịnh Incons khẳng định đơn vị sẽ đáp ứng được những yêu cầu khắt khe trong công tác thi công và đảm bảo vận hành an toàn để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng.

"Đồng thời, chúng tôi cam kết sẽ áp dụng những cải tiến trong kỹ thuật thi công, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện quần thể dự án xanh, góp phần thay đổi diện mạo nơi đây", ông Hiệu nói.

Lễ động thổ phân khu Hollywood Hills tại MerryLand Quy Nhơn. Ảnh: Hưng Thịnh

Đại diện chủ đầu tư Hưng Thịnh Land cho biết, dự án quy mô hơn 90 ha, Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck (Hollywood Hills) là phân khu cao cấp nhất của "thành phố bán đảo" MerryLand Quy Nhơn được hợp thành từ ba tiểu khu nằm trải dài theo từng độ cao khác nhau.

Phân khu được quy hoạch nhằm thỏa mãn nhu cầu sống của khách hàng thượng lưu bằng bộ sưu tập biệt thự đa tiện ích, kiến trúc nghệ thuật, nằm trên cao độ 40-100m nơi triền đồi uốn lượn, mở tầm nhìn phóng khoáng hướng đến vẻ đẹp biển trời tại bán đảo Hải Giang.

Ông Ngô Huy Hiệu - Phó tổng giám đốc Hưng Thịnh Incons phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hưng Thịnh

Hollywood Hills là thành viên duy nhất tại Việt Nam trong danh mục gần 40 bất động sản mang thương hiệu YOO Inspired by Starck trên toàn thế giới.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Hưng Thịnh Incons đã khẳng định được uy tín thương hiệu, tạo dựng niềm tin đối với khách hàng thông qua việc đáp ứng tiến độ, đảm bảo những tiêu chuẩn kỹ thuật, tính mỹ thuật, chất lượng an toàn của các công trình hiện hữu.

Bên cạnh dự án trọng điểm MerryLand Quy Nhơn, Hưng Thịnh Incons còn là tổng thầu của nhiều công trình với đa dạng loại hình sản phẩm từ căn hộ, văn phòng đến đại đô thị như Saigon Riverside Complex, Vung Tau Pearl, Bien Hoa Universe Complex, New Galaxy, Quy Nhon Melody, Grand Center Quy Nhon...

Phối cảnh phân khu Hollywood Hills. Ảnh: Hưng Thịnh

Đại diện Hưng Thịnh Incons cho biết, việc đồng hành cùng Tập đoàn Hưng Thịnh để kết hợp với thương hiệu thiết kế và phát triển bất động sản YOO Inspired by Starck tại dự án MerryLand Quy Nhơn đã khẳng định năng lực thi công của đơn vị.

"Trở thành tổng thầu khu biệt thự hàng hiệu tại Quy Nhơn là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp trong tương lai", ông Hiệu nói.

Quế Anh