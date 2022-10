Hưng Thịnh bắt tay cùng đối tác kiến tạo điểm đến quốc tế

Bình ĐịnhViệc tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế giúp Tập đoàn Hưng Thịnh hiện thực hóa mục tiêu đưa MerryLand Quy Nhơn thành điểm đến của châu lục.

"Việt Nam như một 'mảnh đất vàng' so với bất cứ nơi nào trên thế giới. Những nhà phát triển bất động sản như Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ tạo nên điều đặc biệt trong nhiều năm tới và làm bật lên tiềm năng du lịch và sinh cảnh tự nhiên của vùng đất này", ông Paul C. Steelman - Tổng giám đốc điều hành công ty kiến trúc Steelman Partners LLP chia sẻ khi hợp tác cùng Tập đoàn Hưng Thịnh kiến tạo dự án MerryLand Quy Nhơn trên bán đảo Hải Giang.

Steelman Partners LLP là tác giả của hơn 1.000 dự án nghỉ dưỡng phức hợp trên 35 quốc gia. Đến bán đảo Hải Giang, công ty kiến trúc này hợp tác cùng Hưng Thịnh tạo nên quy hoạch tổng thể dự án gồm 25 phân khu, quy mô 695ha. Sau nhiều tháng làm việc miệt mài, một "thành phố" nghỉ dưỡng phức hợp với đầy đủ tiện ích hiện đại, bao quanh bởi biển, vịnh và những ngọn núi đã dần hiện hữu.

Nơi hội tụ của hơn 20 thương hiệu quốc tế

Không chỉ có Steelman Partners LLP, MerryLand Quy Nhơn còn là điểm hội tụ của hơn 20 thương hiệu quốc tế nổi bật trong từng lĩnh vực.

Trên quảng trường nhạc nước lớn nhất Việt Nam tại MerryLand Quy Nhơn, du khách có thể thưởng thức màn trình diễn nhạc nước, âm thanh, ánh sáng kết hợp công nghệ Hologram - 3D Mapping ấn tượng do Laservision thiết kế. Đơn vị này nổi danh với những đại tiệc trình diễn nước, âm thanh và ánh sáng ngoạn mục, trong đó nhiều công trình ghi nhận kỷ lục Guinness thế giới.

Màn trình diễn nhạc nước do Laservision thiết kế. Ảnh: Tập đoàn Hưng Thịnh

Greg Norman - huyền thoại "cá mập trắng" cũng có mặt tại "thành phố bán đảo", kiến tạo sân golf 18 lỗ theo chuẩn quốc tế Championship, trên một sườn đồi với địa thế độc bản.

Bên cạnh đó, những đơn vị lừng danh trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc như NDA Group, Humphreys & Partners Architects, WATG, Ong&Ong... cũng tiếp tục làm nên những công trình xứng tầm biểu tượng.

Trong khi đó, các đơn vị quản lý vận hành toàn cầu như Marriott International, Wyndham Hotels & Resorts... đảm bảo chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, nâng giá trị trải nghiệm, mang đến sự an tâm cho các nhà đầu tư.

Mới đây, Tập đoàn Hưng Thịnh đã đưa YOO Inspired by Starck - thương hiệu thiết kế và phát triển bất động sản hàng hiệu hàng đầu thế giới đến với MerryLand Quy Nhơn. Bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck, do "huyền thoại" Philippe Starck trực tiếp chỉ đạo thiết kế nội thất đã bắt đầu khởi dựng nơi triền đồi, nối liền biển cả và ôm trọn thung lũng Hải Giang.

Thương hiệu YOO Inspired by Starck sẽ thiết kế nội thất cho các căn biệt thự tại phân khu Hollywood Hills. Ảnh: Tập đoàn Hưng Thịnh

"Chúng tôi luôn tìm kiếm đối tác xứng tầm tại Việt Nam từ lâu và biết đến danh tiếng của Tập đoàn Hưng Thịnh. Vì vậy khi họ đề xuất hợp tác, chúng tôi đã tìm hiểu, xem dự án và nhanh chóng bị chinh phục", ông Rich Millar - Phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của thương hiệu YOO, nói về việc hợp tác với Tập đoàn Hưng Thịnh.

Tâm huyết kiến tạo điểm đến quốc tế

Danh sách tên tuổi hàng đầu trong từng lĩnh vực hội tụ tại MerryLand Quy Nhơn là chiến lược của Tập đoàn Hưng Thịnh nhằm đồng hành cùng Bình Định hiện thực hóa tầm nhìn đưa Quy Nhơn thành điểm đến hàng đầu châu Á vào năm 2030. Trong đó, "thành phố bán đảo" MerryLand Quy Nhơn với tổng vốn đầu tư giai đoạn I lên đến 57.000 tỷ đồng được coi là yếu tố trọng điểm.

Trên cơ sở "lấy khách hàng làm trung tâm", Tập đoàn Hưng Thịnh định hướng phát triển MerryLand Quy Nhơn thành nơi mà cả nhà đầu tư lẫn du khách được đáp ứng tất cả nhu cầu: sống, nghỉ dưỡng, kinh doanh, trở thành di sản trọn đời.

"Dự án sẽ bổ sung những trải nghiệm độc đáo đến từ hàng loạt công trình kỷ lục, hiếm có như quảng trường nhạc nước có diện tích lớn nhất và dài nhất, kênh đào dài nhất Việt Nam, du thuyền hạng sang, sân golf 18 lỗ ven biển, những khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng siêu xa xỉ...", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Chưa đi vào hoạt động chính thức nhưng MerryLand Quy Nhơn đã có những sự kiện thu hút hàng chục nghìn khán giả và du khách. Ảnh: Miss World Vietnam

Doanh nghiệp cũng đồng hành cùng UBND TP Quy Nhơn và Tập đoàn Tư vấn Quốc tế Boston Consulting Group (BCG) trong triển khai xây dựng đề án phát triển du lịch TP Quy Nhơn để thành phố này có thể trở thành điểm đến du lịch hàng đầu châu Á, đồng thời là thương hiệu gắn liền với giá trị, bản sắc khác biệt và phát triển du lịch bền vững.

Tập đoàn cũng ký kết hợp tác với Đại học Quy Nhơn và Trường quốc tế Pegasus nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo 10.000 nhân lực trong vòng 3 năm cho ngành du lịch địa phương. "Thành phố bán đảo" trong tương lai là "bến đỗ" cho nguồn nhân lực cao cấp này. Các hạ tầng giao thông hiện đại từ thành phố Quy Nhơn đến Hải Giang cũng đang được gấp rút triển khai, tạo kết nối thuận tiện cho người dân ra vào vùng bán đảo.

Nhiều chuyên gia nhận định, sự đầu tư chỉn chu của Tập đoàn Hưng Thịnh đã đưa MerryLand Quy Nhơn trở thành điểm nhấn của thành phố biển, thu hút hàng nghìn khách đến tham quan mỗi tuần dù chưa chính thức hoạt động. Dự án đã "đánh thức" bán đảo Hải Giang bằng những công trình biểu tượng, những trải nghiệm phong phú, những sự kiện, lễ hội sôi động và bằng cuộc sống đủ đầy đang ngày một rõ nét hơn của người dân quanh vùng.

Trong bước tiếp theo, chủ đầu tư Hưng Thịnh cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm, chọn lựa đối tác uy tín, đẳng cấp, cung cấp những sản phẩm với tiêu chí khắt khe nhất nhằm mang đến giá trị thật cho khách hàng, cũng như đồng hành và kiến tạo giá trị thật cho các vùng đất hiện diện.

Hoài Phong