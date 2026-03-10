Hùng Nhơn và De Heus rót hơn 18.000 tỷ đồng xây chuỗi chăn nuôi

Hùng Nhơn và De Heus vừa công bố chiến lược phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững, với tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2036.

Sự kiện công bố diễn ra ngày 10/3 tại Hà Nội, nhằm tái khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển ngành chăn nuôi hiện đại, hiệu quả và có trách nhiệm.

Sự kiện có sự tham gia của ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường (ở giữa). Ảnh: De Heus

Theo đó, Hùng Nhơn và De Heus ký kết hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất giống, chế biến thực phẩm và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín tại Việt Nam. Hai bên đặt mục tiêu phát triển mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải, kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ đầu vào đến đầu ra, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thông qua hợp tác này, hai bên kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương và từng bước hoàn thiện hệ thống sản xuất - chế biến - phân phối nông sản theo hướng hiện đại, bền vững.

Hai bên dự kiến mở rộng các dự án tại Tây Ninh và Gia Lai với vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư giai đoạn 2026 - 2036 lên khoảng 18.300 tỷ đồng. Mục tiêu là xây dựng vùng nguyên liệu sạch, an toàn dịch bệnh, đồng thời phát triển các nhà máy thức ăn chăn nuôi đạt chuẩn quốc tế. Mô hình này giúp kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ con giống, dinh dưỡng, chăn nuôi đến chế biến và đầu ra, qua đó giảm rủi ro dịch bệnh, tối ưu sử dụng tài nguyên và hạn chế tác động môi trường.

Sau khi hoàn thiện toàn bộ hệ thống, chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus dự kiến đạt doanh thu gần 2 tỷ USD mỗi năm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu cho ngành chăn nuôi Việt Nam.

Ông Gabor Fluit, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus. Ảnh: De Heus

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus, cho biết Việt Nam là thị trường chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp tại châu Á. Giai đoạn 2026 - 2036, De Heus cam kết tiếp tục đầu tư, đồng hành cùng người chăn nuôi thông qua các giải pháp toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển bền vững ngành chăn nuôi.

"Chúng tôi mong muốn mang thực phẩm sạch đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu, thông qua việc chú trọng khí hậu, môi trường, phúc lợi động vật cùng các sản phẩm chất lượng và kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng vật nuôi", ông nói.

Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, cho biết phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của ngành chăn nuôi Việt Nam. Hợp tác với Hùng Nhơn giúp hai bên tận dụng thế mạnh, xây dựng chuỗi liên kết từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến chế biến và truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm rủi ro cho người chăn nuôi.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn. Ảnh: De Heus

Tại sự kiện, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng De Heus trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Theo ông, sự kết hợp giữa công nghệ đạt chuẩn quốc tế của De Heus và kinh nghiệm thị trường nội địa của Hùng Nhơn sẽ góp phần tạo giá trị thiết thực cho nông dân, thúc đẩy kinh tế địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Có mặt tại Việt Nam gần hai thập kỷ, Tập đoàn Hoàng gia De Heus theo đuổi chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững với tầm nhìn dài hạn. Doanh nghiệp đầu tư vào thức ăn chăn nuôi, dinh dưỡng vật nuôi và các giải pháp quản lý trang trại, đồng thời từng bước mở rộng sang con giống, chăn nuôi, chế biến và thị trường đầu ra, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị theo hướng hiện đại và minh bạch.

Mới đây, ngày 3/3, De Heus hoàn tất thương vụ mua lại CJ Feed & Care tại châu Á, qua đó tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Thương vụ giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực công nghệ, nguồn nhân lực và quản trị, đồng thời nâng cao khả năng cung cấp các giải pháp tích hợp cho người chăn nuôi, phù hợp định hướng phát triển bền vững của ngành.

Về lâu dài, De Heus cùng các đối tác chiến lược tiếp tục đầu tư phát triển nguồn giống chất lượng cao và hệ thống chăn nuôi hiện đại nhằm nâng cao năng suất, kiểm soát dịch bệnh. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ trang trại ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản lý và vận hành, triển khai các tiêu chuẩn an toàn sinh học, góp phần hình thành mô hình chăn nuôi chuyên nghiệp, bền vững. Song song, doanh nghiệp đầu tư hệ thống giết mổ, chế biến hiện đại, ưu tiên nguyên liệu trong nước và phát triển chuỗi giá trị tích hợp nhằm nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.

Tập đoàn Hùng Nhơn là đối tác chiến lược của De Heus tại Việt Nam, cùng phát triển các mô hình chăn nuôi công nghệ cao, trang trại quy mô lớn ứng dụng tự động hóa, an toàn sinh học và tiêu chuẩn quốc tế.

Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính cuối năm 2022, Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước. Sự kiện được xem là dấu mốc trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hà Lan lĩnh vực nông nghiệp bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Trên nền tảng này, hai doanh nghiệp cam kết đẩy nhanh triển khai chuỗi liên kết nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030.

Đến nay, hai bên đã triển khai 15 dự án tại Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên với tổng vốn khoảng 12.400 tỷ đồng, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Hệ thống đạt công suất 80 triệu gà giống mỗi năm, 25 triệu gà thịt xuất khẩu và 10.000 con heo cụ kỵ. Điểm nhấn là nhà máy giết mổ, chế biến gia cầm công nghệ cao sử dụng dây chuyền châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn Halal, ISO 22000 và FSSC 22000.

Thời gian tới, De Heus tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam theo định hướng phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp - chăn nuôi, gắn với tăng trưởng dài hạn, xuất khẩu và kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng sản lượng thức ăn chăn nuôi lên hơn 5 triệu tấn mỗi năm; đầu tư nhà máy thức ăn heo con công nghệ cao; đồng thời phát triển chuỗi giá trị gà thịt tích hợp, hướng tới quy mô khoảng 200 triệu con mỗi năm cho thị trường toàn cầu. Song song, doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu bắp bền vững tại Tây Nguyên khoảng 300.000 tấn và triển khai liên doanh sản xuất phân bón hữu cơ tại Tây Ninh theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

