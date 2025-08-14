Hưng Nguyên - dịch vụ vận tải và chuyển nhà trọn gói tại TP HCM

Hưng Nguyên cung cấp dịch vụ chuyển nhà, văn phòng, kho xưởng và bốc xếp trọn gói tại TP HCM, với đa dạng xe tải, nhân công chuyên nghiệp.

Thành lập năm 2012, Công ty TNHH TM DV Vận Chuyển Hưng Nguyên hoạt động trong lĩnh vực vận tải và chuyển nhà trọn gói. Ngay từ những ngày đầu, doanh nghiệp đã xây dựng tiêu chí vận hành dựa trên uy tín, chất lượng và sự chuyên nghiệp, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.

Trải qua quá trình phát triển, công ty từng bước mở rộng mạng lưới phục vụ khắp các phường, xã TP HCM và nhiều tỉnh thành lân cận, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển từ hàng hóa, chuyển nhà, chuyển văn phòng đến kho xưởng.

Đại diện công ty chia sẻ: "Hưng Nguyên muốn mang đến những gói dịch vụ vận tải chất lượng, đem lại sự hài lòng cho khách hàng". Đơn vị không chỉ đầu tư hệ thống xe tải đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu chuyển đồ, mà còn chú trọng quy trình vận chuyển nhanh chóng, an toàn. Đặc biệt, bảng giá cạnh tranh giúp khách hàng tối ưu chi phí vận chuyển.

Các dòng xe tải

Xe tải chở hàng thông thường (bao gồm xe thùng kín và xe tải mui bạt). Đơn vị có các dòng xe đa dạng, trọng tải từ 1 đến 15 tấn. Tùy mục đích sử dụng, đơn vị sẽ tư vấn cho khách hàng loại xe ngắn hay dài, to hay bé để phù hợp với tải trọng và kích thước hàng hóa. Tất cả xe tải chở thuê đều được kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo vận hành trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Các dòng xe tải của Hưng Nguyên. Ảnh: Hưng Nguyên

Xe tải bửng nâng. Xe được trang bị hệ thống nâng hạ phía sau thùng xe tải để nâng hạ những hàng hóa nặng và cồng kềnh trở nên nhanh gọn, không mất quá nhiều sức về nhân lực.

Xe tải thùng dài 6 m. Đây là dòng xe tải nhẹ 1,9 tấn và 2,4 tấn được thiết kế thùng dài 6m (dài bằng xe 5 tấn) chạy được nội thành ban ngày (trừ giờ cao điểm) mà không sợ bị cấm đường và cấm giờ như xe 5 tấn. "Loại xe tải này chuyên để chở những mặt hàng nhẹ cồng kềnh chiếm nhiều diện tích, trong khi giá thành cước xe thấp hơn xe 5 tấn", đại diện Hưng Nguyên cho biết.

Dịch vụ vận chuyển

Đơn vị cung cấp các dịch vụ chuyển nhà trọn gói, dọn văn phòng, chuyển kho xưởng giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức.

Dịch vụ chuyển nhà. Đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói ở mọi khu vực tại TP HCM. Với lợi thế đa dạng các dòng xe tải với đủ kích cỡ, tải trọng, đơn vị có thể di chuyển vào hầu hết khu vực, ngõ ngách để hỗ trợ khách hàng hiệu quả.

Dịch vụ chuyển văn phòng. Dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói bao gồm sắp xếp nhân công đóng gói, bốc xếp và vận chuyển theo yêu cầu. Với đội ngũ nhân công đông đảo, xe tải phù hợp với khối lượng hàng hóa, quy trình vận chuyển được kiểm soát chặt chẽ, đơn vị đảm bảo đúng tiến độ cam kết mang đến sự an tâm cho khách hàng.

Các dòng xe của Hưng Nguyên đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển. Ảnh: Hưng Nguyên

Dịch vụ chuyển kho xưởng. Đối với các kho, xưởng cần tìm xe tải vận chuyển, xe tải chở hàng Hưng Nguyên có các loại xe đa dạng tải trọng và chủng loại gồm xe tải trọng 1 - 7 tấn, xe thùng dài, xe bứng nâng, xe tải cẩu... giúp đáp ứng mọi nhu cầu của các kho xưởng về dịch vụ vận chuyển.

Dịch vụ bốc xếp. Để thuận tiện cho các khách hàng, tối ưu hóa quy trình vận chuyển, tiết kiệm thời gian tìm kiếm nhân công, đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp với đội ngũ thợ được đào tạo quy trình tháo lắp, đóng gói, bốc xếp chuyên nghiệp, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển nhanh chóng và an toàn.

Ngoài ra, đơn vị cho biết luôn đảm bảo giá thành phù hợp với mọi phân khúc từ sinh viên, hộ gia đình đến các tổ chức, doanh nghiệp.

