Hưng Lộc Phát Group ký hợp tác chiến lược với Đất Xanh Premium

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa chủ đầu tư dự án The Peak Garden - Hưng Lộc Phát và đơn vị phân phối độc quyền, Đất Xanh Premium vừa được tổ chức trực tuyến.

Tại sự kiện, đại diện Hưng Lộc Phát cho biết, The Peak Garden là dòng sản phẩm mang vai trò quan trọng, bước đệm cho chiến lược phát triển bứt tốc trong giai đoạn tới. "Với tham vọng đánh thức thị trường bất động sản phía Nam và mang đến cho khách hàng những lựa chọn an cư cũng như đầu tư sáng giá sau dịch bệnh, việc chọn mặt gửi vàng dự án The Peak Garden cho đối tác dày dặn kinh nghiệm như Đất Xanh Premium là hoàn toàn cần thiết", vị đại diện này khẳng định.

Trong vai trò đối tác phân phối độc quyền, Đất Xanh Premium dự kiến sẽ ứng dụng các nền tảng công nghệ nhằm cung cấp trải nghiệm giao dịch tốt nhất, đồng thời truyền tải đến khách hàng trọn vẹn những điểm mạnh của The Peak Garden từ vị trí, quy mô, kiến trúc đến tiện ích.

Hai đại diện Hưng Lộc Phát và Đất Xanh Premium ký kết hợp tác sáng 16/9.

The Peak Garden tọa lạc ở vị trí đắc địa của tuyến đường Nguyễn Lương Bằng nối dài, rộng 48m, 6 làn xe thông suốt. Đại lộ Nguyễn Lương Bằng không chỉ là trung điểm giao thương, trung tâm tài chính phía Nam TP HCM mà còn là mạch dẫn chính vào khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Dự án còn hưởng lợi về mặt kết nối, gia tăng giá trị khi hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đưa vào vận hành vào cuối năm.

Phối cảnh The Peak Garden

Theo phân tích của Công ty nghiên cứu thị trường Kantar năm 2020, diễn biến tiêu cực cùng những đợt giãn cách xã hội đã tác động mạnh đến lối sống, nhu cầu và hành vi của người tiêu dùng Việt. Người dùng ngày càng có ý thức và quan tâm hơn trong việc phòng ngừa rủi ro, đặc biệt là rủi ro về sức khỏe. Các chuyên gia nhận định, những sản phẩm bất động sản hướng về sức khỏe, tiện ích tích hợp sẽ trở thành xu thế nổi bật, được nhà đầu tư săn đón.

The Peak Garden hội tụ rất nhiều ưu thế để trở thành không gian sống an toàn cho các gia đình đa thế hệ tại TP HCM. Dự án có "chỉ số bảo vệ sức khỏe" cao khi sở hữu đa lớp hàng lang xanh từ trong chính căn hộ cho tới không gian mảng xanh và mặt nước bao bọc dự án.

Theo thống kê tháng 8/2021 của Batdongsan.com.vn, giá nhà tại TP HCM vẫn tiếp tục leo thang. Đặc biệt, chỉ số giá chung cư đạt mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm 2020. Trước đó, đại diện bộ phận Nghiên cứu Savills TP HCM cho biết có khoảng 40% số lượng dự án chung cư chào bán trên thị trường sơ cấp có giá bán leo thang giữa đợt dịch lần thứ tư. Nguồn cung khan hiếm và các giao thức giao dịch bị co bóp được cho là động lực thúc đẩy tăng giá cục bộ.

Nắm bắt nhu cầu "bắt đáy đón đỉnh" này của thị trường, chủ đầu tư Hưng Lộc Phát đã cho ra mắt dòng căn hộ cao cấp, hướng đến các gia đình đa thế hệ tại trung tâm khu đô thị Nam TP HCM. Dự án được hy vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho thị trường khu Nam nói chung và TP HCM nói riêng trong thời gian tới.

Thảo Miên