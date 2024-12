Hùng Huỳnh - ứng viên mỹ nam giải Ngôi sao của năm 2024 - ra MV đầu tay sau khi gây chú ý trong show "Anh trai say hi".

Hùng Huỳnh ra MV sau 'Anh trai say hi' MV "Chẳng thể nhắm mắt". Video: Hùng Huỳnh Official

Ca khúc do Trung Trần sáng tác, Kewtie sản xuất âm nhạc, xoay quanh câu chuyện chàng trai theo đuổi cô gái anh yêu. Trong MV do đạo diễn Kiên Ứng thực hiện, Hùng Huỳnh khoe khả năng vũ đạo trên nền nhạc dance-pop. Video thu hút hơn 200.000 lượt xem sau nửa ngày đăng tải.

MV đánh dấu sản phẩm chuyên nghiệp đầu tiên của Hùng Huỳnh sau nhiều năm ca hát. Ca sĩ cho biết từng nhiều lần thấy chông chênh, nhất là lúc làm thực tập sinh cho một công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở ở Việt Nam. Việc đối diện nhiều thử thách khiến anh mệt mỏi, mất "lửa" nghề, muốn bỏ cuộc. Gia đình Hùng Huỳnh khi ấy khuyên anh bỏ ca hát, về quê sống.

Tiếp tục tìm cơ hội, anh "đánh cược với bản thân" bằng cách tham gia Anh trai say hi. "Cuộc thi là điều may mắn nhất đến với tôi trong năm qua, khi được thể hiện khả năng, cọ xát cùng các đồng nghiệp", anh nói.

Với ca sĩ, chương trình giúp anh tăng độ nhận diện, được đông đảo khán giả để mắt, yêu quý hơn. Anh cho biết thời điểm quay hình tập một, chỉ có hơn 10 fan đến xem anh hát. Nay, số thành viên đăng ký trong nhóm fan club Hùng Huỳnh là hơn 50.000 người. Ca sĩ dự định phát triển hình ảnh theo hướng nghệ sĩ trình diễn với phong cách Kpop, dành thời gian đầu tư vào giọng hát lẫn vũ đạo.

Ca sĩ Hùng Huỳnh ở một sự kiện đầu tháng 12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hùng Huỳnh, 25 tuổi, quê Đồng Nai. Anh đam mê âm nhạc từ nhỏ, từng cover nhiều bài nhảy của các nhóm Kpop. Năm 2023, ca sĩ tham gia show Asia Super Young tại Trung Quốc, đứng thứ 17 trong số 60 thí sinh. Dù có cơ hội hoạt động ở nước ngoài, anh cho biết muốn về nước lập nghiệp. Khi tham gia Anh trai say hi, ca sĩ gây chú ý với loạt hit, như I'm Thinking About You, Đầu đội sừng, 10/10.

Tiết mục của Quang Anh, Đức Phúc khuấy động sân khấu Hùng Huỳnh (0:46) trong tiết mục "I'm Thinking About You" cùng Rhyder, Đức Phúc. Video: Ban tổ chức cung cấp

Tháng 11, anh được đề cử Mỹ nam của năm tại lễ trao giải thường niên của chuyên trang Ngôi Sao, bên cạnh các gương mặt như Mono, Kay Trần, Anh Tú Atus, Dương Domic, Hải Đăng Doo. Hôm 6/12, anh tạm dẫn đầu đường đua ở hạng mục này với hơn 1,6 triệu phiếu vote. Ca sĩ cùng Quân AP, Đức Phúc, Erik sẽ góp mặt trong một tiết mục bí mật ở lễ trao giải, diễn ra tối 18/12 tại Trung tâm hội nghị - Sự kiện thế hệ mới Thiskyhall Sala, TP HCM.

Ngôi sao của năm ra đời năm 2012, là sự kiện bình chọn thường niên của Ngôi Sao, thuộc báo điện tử VnExpress. Giải thưởng nhằm góp phần ghi nhận và tôn vinh những cống hiến nổi bật của giới nghệ sĩ biểu diễn trong năm - họ là những gương mặt được khán giả và giới chuyên môn công nhận. Qua hơn một thập niên, Ngôi sao của năm được xem là sự kiện uy tín và được showbiz mong đợi vào mỗi dịp cuối năm.

Poster sự kiện kỷ niệm sinh nhật tuổi 20 của "Ngôi sao". Ảnh: Ngôi sao