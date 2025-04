Hùng Huỳnh dự khai trương cửa hàng Etheria đầu tiên

Ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh thu hút fan với mái tóc hồng khi đến mừng Etheria ra mắt cửa hàng đầu tiên ở TP HCM, ngày 19/4.

Cửa hàng đầu tiên của Etheria tọa lạc trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, hút hơn 500 lượt khách trong ngày đầu mở bán. Không khí thêm náo nhiệt khi Hùng Huỳnh - nhân tố nổi bật trong Anh trai say hi kiêm chủ nhân danh hiệu Mỹ nam ở lễ trao giải Ngôi sao của năm 2024 - xuất hiện.

Hùng Huỳnh kết hợp streetwear với quần tối giản, tạo điểm nhấn cùng mái tóc hồng rẽ ngôi giữa. Các thành viên Darling (fandom của Hùng Huỳnh) liên tục gọi tên, cổ vũ ca sĩ.

Hùng Huỳnh chụp lưu niệm trước backdrop sự kiện. Ảnh: Etheria

Anh vụt sáng sau chương trình Anh trai say hi, hiện fandom có hơn 51.000 thành viên. Với phong cách trẻ trung và chăm chút vẻ ngoài mỗi lần xuất hiện, đại diện Etheria nhận định anh phù hợp định hướng thiết kế dành cho phân khúc trẻ - những người bận rộn nhưng luôn nhiệt thành.

Hùng Huỳnh, 26 tuổi, quê Đồng Nai, đam mê âm nhạc từ nhỏ, từng cover nhiều bài nhảy Kpop. Năm 2023, anh tham gia Asia Super Young tại Trung Quốc và xếp hạng 17/60. Dù có cơ hội hoạt động ở nước ngoài, anh chọn về nước phát triển sự nghiệp theo hướng nghệ sĩ trình diễn phong cách Kpop.

Bên cạnh Hùng Huỳnh, Hoàng Sơn - Top 5 Mr World - cũng góp mặt tại sự kiện, ghi điểm với phong cách lịch lãm và chiều cao vượt trội. Anh là một trong những người mẫu đi cùng Etheria từ những ngày đầu tại thị trường TP HCM.

Trước đó từ 4h30, cộng đồng fan của Hùng Huỳnh, Hoàng Sơn và tín đồ thời trang xếp hàng dài chờ đợi tham gia hoạt động lẫn ưu đãi từ Etheria. Cửa hàng được thiết kế theo mô hình mua sắm hiện đại, vừa tối giản, vừa sang trọng, đồng thời đề cao yếu tố trải nghiệm của khách.

Thương hiệu trưng bày nhiều món đồ thể thao và streetwear - thiết kế nổi bật cho xu hướng kết hợp nét năng động, thoải mái và tính ứng dụng cao. Đại diện Etheria cho biết trang phục của họ hướng đến người trẻ bận rộn, năng động nhưng vẫn muốn thể hiện cá tính, bản sắc riêng qua trang phục.

Hàng trăm fan quay, chụp Hùng Huỳnh lúc anh phát biểu. Ảnh: Etheria

Qua không gian mua sắm đầy năng lượng, sáng tạo và từng bộ sưu tập, nhãn hàng muốn truyền thông điệp "Find your voice, own your story" - khuyến khích mọi người tự tin thể hiện bản sắc cá nhân qua phong cách thời trang.

Ngay trong ngày đầu mở bán, các thiết kế mới, nhất là streetwear và đồ thể thao được nhiều người trẻ quan tâm. Trước hàng trăm khách mời lẫn người tiêu dùng, lãnh đạo doanh nghiệp cam kết mang đến sản phẩm chất lượng và sáng tạo, phục vụ đa dạng nhu cầu.

Nhân dịp khai trương, thương hiệu triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn gồm: giảm đến 50% các mẫu nổi bật; quà giới hạn cho 100 khách hàng đầu tiên. Hơn 500 khách trực tiếp và hàng nghìn người theo dõi sự kiện qua các nền tảng, mạng xã hội.

Nhiều người trẻ xếp hàng chờ cửa hàng ra mắt. Ảnh: Etheria

"Buổi khai trương không đơn thuần là dịp giới thiệu sản phẩm mới, mà còn là bước tiến quan trọng của chúng tôi trong quá trình định hình thương hiệu, từng bước tạo dấu ấn trong cộng đồng yêu thời trang tại TP HCM lẫn toàn quốc. Hy vọng giá trị nội địa có thể cạnh tranh với nhãn hàng quốc tế", ông Vũ Đức Việt đại diện Etheria cho hay.

Thiên Hà