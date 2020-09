Hứng chỉ trích vì cầm tinh hoàn của hổ để selfie

Thái LanWaraschaya Akkarachaiyapas gây rắc rối khi tham quan vườn thú Tiger Kingdom trong kỳ nghỉ cuối tháng 8 tại Chiang Mai.

Vườn thú này là điểm du lịch nổi tiếng cho phép khách tham quan selfie cùng hổ, tuy nhiên hành động của Waraschaya đi xa hơn thế: tóm tinh hoàn của hổ để chụp ảnh. Khi đăng ảnh về chuyến đi chơi trên Facebook, nữ du khách đến từ Bangkok vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận, đặc biệt là người địa phương cáo buộc cô đang "xúc phạm" con hổ đực.

Phorntip Siracha, một người dùng Internet, bình luận: "Thật lỗ mãng. Con hổ không cho phép cô chạm vào những vùng riêng tư của nó. Cô không có quyền". Một số người khác cho rằng, Waraschaya tự đẩy mình vào nguy hiểm bởi con hổ có thể bị chọc tức mà tấn công cô.

Phản hồi lại những lời chỉ trích, Waraschaya khẳng định mình là người yêu động vật, và hoàn toàn không gây tổn hại tới lũ hổ.

Khi nghe tin về sự cố trên, Pirom Cahntama, người đứng đầu bộ phận chăm sóc thú của Tiger Kingdom, cho biết nhân viên tại đây được đào tạo để trông nom lũ hổ và để mắt đến khách. Những con hổ được kiểm soát cẩn trọng khi tiếp xúc gần với khách du lịch, đảm bảo tất cả đều an toàn. Các chuyên gia của vườn thú cũng thường xuyên kiểm tra tinh hoàn và những phần khác trên thân thể lũ hổ khi khám sức khỏe cho chúng.

Ông Pirom nói thêm: "Chúng tôi không cho phép du khách chạm vào tinh hoàn của những con hổ, nhưng họ được phép sờ vào bất kỳ phần nào khác trên cơ thể các con vật miễn là có chuyên gia bên cạnh. Từ giờ, chúng tôi sẽ đảm bảo khách tham quan không thể chạm tới phần nhạy cảm của lũ hổ".

