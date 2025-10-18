Human Centric – triết lý 'con người là trung tâm' của Mazda

Từ 2015, Mazda khởi đầu những nghiên cứu chuyên sâu để phát triển kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture, dựa trên chuyển động tự nhiên của cơ thể con người.

Khởi đầu cho thiết kế của những chiếc Mazda hiện nay được bắt đầu từ năm 2015, khi hãng có những nghiên cứu đầu tiên về kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture. Theo Mazda, hệ thống thiết kế này được dựa trên cơ chế vận động tự nhiên của cơ thể con người, khi áp dụng lên xe sẽ giúp người lái giữ tư thế ổn định và thoải mái.

Thiết kế khoang nội thất một mẫu Mazda thế hệ mới. Ảnh: Mazda

Kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture hiện ứng dụng trên các dòng Mazda thế hệ mới, bao gồm Mazda2, Mazda3, CX-3, CX-30, CX-5 và CX-8, đại diện cho triết lý Human Centric – con người là trung tâm của hãng.

Ghế ngồi trên các mẫu xe được Mazda giữ theo đường cong chữ S tự nhiên của cột sống. Cấu trúc thân xe được tinh chỉnh để đạt độ cứng vững tối ưu, nhờ sử dụng thép cường lực và tỷ lệ phân bổ trọng lượng 50:50 ở trục bánh trước và sau. Việc phân bổ trọng lượng hợp lý sẽ giúp xe vận hành ổn định, đặc biệt khi vào cua, tăng tốc hay phanh gấp.

Kiến trúc thân xe, phân bổ trọng lượng được Mazda tính toán nhằm mang đến trải nghiệm lái tối ưu. Ảnh: Mazda

Triết lý Human Centric cũng thể hiện ở các chất liệu và bố trí không gian nội thất. Mazda đưa ra thuật ngữ "tinh thần Takumi" để mô tả những nghệ nhân chế tác chi tiết nội thất, chăm chút từ bề mặt, đường nét và chất liệu sử dụng trong xe. Ngoài vẻ đẹp, việc sắp đặt không gian cũng được chú trọng, từ vị trí vô-lăng, độ cao bệ tì tay, khoảng cách đến bảng điều khiển... được hãng tính toán kỹ lưỡng dựa trên hành vi thực tế của người lái.

Theo Mazda, triết lý con người là trung tâm mang đến niềm vui khi cầm lái. Ảnh: Mazda

"Về mặt trải nghiệm, triết lý Human Centric mang lại sự thoải mái, nâng cao an toàn chủ động. Một tư thế lái đúng, cảm giác cân bằng tốt và khả năng phản hồi tự nhiên giúp người lái kiểm soát chính xác, giảm độ trễ và hạn chế mệt mỏi trên những hành trình dài", đại diện Mazda Việt Nam nói. "Hãng không buộc con người thích nghi với xe, mà thiết kế chiếc xe thích nghi với con người. Khi thao tác trở nên trực quan và phản hồi gần như tức thì, người lái có thể tập trung trọn vẹn vào cảm xúc lái". Yếu tố trên được hãng đặt tên "Jinba Ittai", sự hòa hợp giữa người và xe.

Ngoài ý nghĩa là định hướng phát triển sản phẩm mới, triết lý thiết kế trên phần nào giúp Mazda tạo điểm khác biệt so với các đối thủ, đồng thời nhấn mạnh yếu tố "công nghệ chỉ có ý nghĩa khi tôn trọng bản năng, cảm xúc con người".

Quang Anh