Hugo ra mắt bộ sưu tập Thu Đông

Với xu hướng nâng cấp trang phục may đo cho mùa đông, bộ sưu tập tập trung vào các chất liệu đa dạng kết cấu như tweed, dạ hay vải xương cá, linh hoạt cho mọi sự kiện. Tủ đồ mùa lạnh năm nay kết hợp các kiểu dáng cổ điển được phối hợp hài hòa. Hugo muốn nhấn mạnh "trang phục không chỉ cần vừa vặn hình thể mà còn hài hòa cảm xúc".