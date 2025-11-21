Hugo ra mắt bộ sưu tập Thu Đông

Bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Hugo vừa ra mắt mang thông điệp "Tailoring. Together. Hugo.". Theo đó, thương hiệu hướng đến việc kết hợp di sản may đo với tính cá nhân và tinh thần cộng đồng, khuyến khích mỗi người mặc theo phong cách riêng nhưng vẫn mang nét đồng điệu thương hiệu.
Bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Hugo vừa ra mắt mang thông điệp "Tailoring. Together. Hugo.". Theo đó, thương hiệu hướng đến việc kết hợp di sản may đo với tính cá nhân và tinh thần cộng đồng, khuyến khích mỗi người mặc theo phong cách riêng nhưng vẫn mang nét đồng điệu thương hiệu.
Với xu hướng nâng cấp trang phục may đo cho mùa đông, bộ sưu tập tập trung vào các chất liệu đa dạng kết cấu như tweed, dạ hay vải xương cá, linh hoạt cho mọi sự kiện. Tủ đồ mùa lạnh năm nay kết hợp các kiểu dáng cổ điển được phối hợp hài hòa. Hugo muốn nhấn mạnh "trang phục không chỉ cần vừa vặn hình thể mà còn hài hòa cảm xúc".
Với xu hướng nâng cấp trang phục may đo cho mùa đông, bộ sưu tập tập trung vào các chất liệu đa dạng kết cấu như tweed, dạ hay vải xương cá, linh hoạt cho mọi sự kiện. Tủ đồ mùa lạnh năm nay kết hợp các kiểu dáng cổ điển được phối hợp hài hòa. Hugo muốn nhấn mạnh "trang phục không chỉ cần vừa vặn hình thể mà còn hài hòa cảm xúc".
Những chiếc áo khoác bomber da phom rộng hoài cổ, đem chất menswear lịch lãm pha trộn vào thời trang đường phố. Áo khoác ngoài phối cùng trang phục may đo đơn sắc, tông trầm gợi cảm giác ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.
Những chiếc áo khoác bomber da phom rộng hoài cổ, đem chất menswear lịch lãm pha trộn vào thời trang đường phố. Áo khoác ngoài phối cùng trang phục may đo đơn sắc, tông trầm gợi cảm giác ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.
Áo sơ mi, cà vạt và quần dài sử dụng tông màu và chất liệu tương đồng, tạo vẻ đồng bộ, chỉn chu và hài hòa.
Áo sơ mi, cà vạt và quần dài sử dụng tông màu và chất liệu tương đồng, tạo vẻ đồng bộ, chỉn chu và hài hòa.
Bộ sưu tập Thu Đông nam sử dụng nghệ thuật may đo truyền thống để tôn lên cá tính, hướng đến những trang phục tiện dụng, tối giản và phù hợp mọi hoàn cảnh.
Bộ sưu tập Thu Đông nam sử dụng nghệ thuật may đo truyền thống để tôn lên cá tính, hướng đến những trang phục tiện dụng, tối giản và phù hợp mọi hoàn cảnh.
Tại Việt Nam, thương hiệu Hugo được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Tại Việt Nam, thương hiệu Hugo được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Hải My
Ảnh: Hugo Boss
Địa chỉ cửa hàng:
- Hugo Vincom Bà Triệu: Tầng 2, Lô 02-53A Vincom Center, 191 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 10h - 22h.
Tel: 024 2324 1010.
E-mail: HUGO.hanoi@tamsonfashion.com.
- Hugo Lotte: Tầng 1 – Lô F1-A09, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, P. Giảng Võ, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 9h30 - 22h.
Tel: 024 3761 2301.
E-mail: HUGOlotte.hn@tamsonfashion.com.
- Hugo Takashimaya: Tầng 2 – Gian 208, Takashimaya, 92 - 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: 9h30 - 21h30 (ngày thường) và 22h (cuối tuần, lễ, Tết).
Tel: 028 3821 0855 hoặc 028 3821 0877.
Email: HUGO.hcm@tamsonfashion.com.