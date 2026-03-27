Hugo Boss giảm phụ thuộc vận tải hàng không để tiết kiệm chi phí

Thương hiệu thời trang Hugo Boss đặt mục tiêu giảm dần vận tải hàng không, hướng tới tối ưu chi phí và giảm phát thải trong hoạt động logistics.

Phát biểu tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý IV ngày 10/3, ông Yves Müller, Giám đốc Tài chính và Vận hành, cho biết hiện vận tải hàng không chỉ chiếm tỷ trọng một chữ số trong tổng nhu cầu vận chuyển của doanh nghiệp, giảm so với mức hai chữ số trung bình của năm 2024. Trong trung và dài hạn, công ty đặt mục tiêu đưa tỷ lệ này về 0, chỉ sử dụng đường hàng không trong các trường hợp ngoại lệ.

Cửa hàng Boss by Hugo Boss tại Simpsonville, Kentucky. Ảnh: Supply Chain Dive

Bên cạnh điều chỉnh phương thức vận chuyển, Hugo Boss cũng hướng đến cải thiện biên lợi nhuận gộp, vốn giảm 20 điểm cơ bản trong giai đoạn 2024-2025. Doanh nghiệp kỳ vọng nâng hiệu quả thông qua tối ưu nguồn cung và tinh gọn danh mục sản phẩm nhằm củng cố định vị thương hiệu.

Theo báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp này duy trì chiến lược "ưu tiên vận tải đường biển" trong mạng lưới logistics. Việc giảm phụ thuộc vào vận tải hàng không không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần cắt giảm lượng khí thải nhà kính phát sinh từ vận chuyển.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tận dụng chuỗi cung ứng linh hoạt, công nghệ "bản sao số" (digital twin) và xu hướng đưa sản xuất về gần thị trường tiêu thụ (nearshoring) để đáp ứng nhu cầu vận hành mà không cần phụ thuộc nhiều vào vận tải hàng không.

Tuy vậy, việc tăng cường vận tải đường biển cũng đi kèm rủi ro. Báo cáo của hãng cho thấy các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng tại khu vực biển Đỏ đã buộc nhiều hãng tàu phải đổi tuyến, kéo dài thời gian vận chuyển và làm tăng chi phí logistics.

Doanh nghiệp cảnh báo, nếu căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang trong năm 2026, các tuyến hàng hải quan trọng có thể bị gián đoạn, gây áp lực lên năng lực vận tải toàn cầu và chi phí vận chuyển.

Ông Daniel Grieder, CEO Hugo Boss, cho biết còn quá sớm để đánh giá đầy đủ tác động của tình hình Trung Đông đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)