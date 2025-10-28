Hugh Jackman và bạn gái lần đầu đi thảm đỏ

MỹTài tử Hugh Jackman và bạn gái - diễn viên nhạc kịch Sutton Foster - sánh đôi lên thảm đỏ sau 10 tháng công khai hẹn hò.

Theo People, Hugh Jackman đưa người yêu đến buổi ra mắt phim mới của anh - Song Sung Blue - tại sự kiện AFI Fest, Los Angeles, hôm 26/10. Tài tử và bạn gái diện trang phục đồng điệu, luôn tươi cười trước ống kính.

Cặp sao là bạn bè trước khi yêu, quen biết từ đầu thập niên 2000 vì cùng hoạt động trong giới nhạc kịch nhưng chưa đóng chung. Từ năm 2021 đến 2023, họ đóng cặp trong vở Meredith Wilson's The Music Man.

Hugh Jackman và người yêu tại nhà hát TCL Chinese Theatre hôm 26/10. Ảnh: FilmMagic

Hiện không rõ thời điểm hai nghệ sĩ hẹn hò. Theo trang tin, mối quan hệ bắt đầu sau khi hôn nhân của họ với người trước tan vỡ. Tháng 9/2023, Hugh Jackman thông báo ly thân diễn viên Deborra-lee Furness - hơn anh 13 tuổi, sau 27 năm chung sống. Tháng 6, cặp sao hoàn tất vụ ly hôn. Sutton Foster đệ đơn ly dị chồng - biên kịch Ted Griffin - hồi tháng 10/2024.

Tháng 1, People xác nhận Jackman và Foster là một cặp sau khi tung loạt ảnh hai người tay trong tay dạo phố California. Từ khi yêu, cả hai giữ kín chuyện đời tư nhưng âm thầm ủng hộ nửa kia. Tài tử Logan nhiều lần đến các buổi diễn của bạn gái như vở Once Upon a Mattress hồi đầu năm. Gần đây, Sutton Foster đi xem vở nhạc kịch Sexual Misconduct of the Middle Class của bạn trai. Tháng 8, nguồn tin cho biết tình cảm của họ đang tiến triển rất tốt.

Hai nghệ sĩ nắm tay nhau trên phố California đầu năm. Ảnh: The Image Direct

Trước khi có thông tin hẹn hò, Foster từng dành nhiều lời khen cho Jackman với tư cách bạn diễn. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 6/2024, cô nói: "Anh ấy là một trong những người đàn ông tuyệt vời, một bạn diễn phi thường. Tôi nghĩ ai cũng biết điều này".

Hugh Jackman, 57 tuổi, là diễn viên Australia, nổi tiếng với vai Người sói trong loạt phim X-Men. Tài tử còn để lại nhiều dấu ấn trong The Prestige (2006), The Fountain (2006), Les Misérables (2012), Prisoners (2013). Ngoài sự nghiệp diễn xuất, anh gặt hái thành công trên sân khấu kịch Broadway và âm nhạc.

Jackman cưới Deborra-lee Furness năm 1996 sau khi quen nhau trên phim trường Correlli (1995). Gần 30 năm bên nhau, Jackman nổi tiếng với những hành động và lời nói lãng mạn dành cho vợ. Cặp sao nhận nuôi hai con Oscar, 25 tuổi, và Ava, 20 tuổi.

Sutton Foster, 50 tuổi, là diễn viên, ca sĩ và vũ công Broadway người Mỹ. Cô nhận hai giải Tony Nữ diễn viên chính xuất sắc trong nhạc kịch lần lượt nhờ các vở Thoroughly Modern Millie (2002) và Anything Goes (2011). Trước Hugh Jackman và Ted Griffin, cô từng cưới diễn viên kịch Christian Borle năm 2006, ly hôn vào ba năm sau.

Phương Thảo (theo People)