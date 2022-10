Hugh Jackman từng choáng ngợp khi diễn cùng Sandra Bullock

Tài tử Hugh Jackman cho biết từng ngỡ ngàng trước khả năng diễn xuất của Sandra Bullock khi thử vai phim "Miss Congeniality".

Trong cuộc phỏng vấn với Variety đăng tải hôm 26/10, Jackman kể lại kỷ niệm với Sandra Bullock cuối thập niên 1990. Tài tử người Australia bị người đại diện ép đi thử vai điệp viên Eric Matthews - người tình của nhân vật chính do Sandra Bullock đảm nhận trong Miss Congeniality. Jackman không hứng thú với vai diễn nhưng phải nhận lời để tạo quan hệ trong nghề.

Hugh Jackman (trái) và Sandra Bullock từng suýt đóng chung "Miss Congeniality". Ảnh: Everett Collection

"Lúc đó, chưa ai biết về X-Men. Tôi là diễn viên vô danh", Jackman cho biết. Anh đến buổi thử vai và bất ngờ khi biết Bullock sẽ trực tiếp đọc thoại cùng mình. "Trời ơi! Cô ấy thật đáng kinh ngạc, nói rất nhanh! Tôi cố gắng hết sức nhưng không thể theo kịp vì cũng không nắm chắc kịch bản. Đó là lần đầu tôi thử vai với diễn viên khác. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ ở đó", tài tử nói.

Vai diễn sau đó được giao cho Benjamin Bratt. Jackman không quá buồn vì vốn không hứng thú với dự án từ đầu. Tuy nhiên, người đại diện của anh khá bực vì nghĩ bộ phim là thử thách không khó với Jackman. Khi đó, ngôi sao người Australia mới hoàn thành khâu ghi hình cho X-Men. Hai bộ phim cùng ra mắt năm 2000 và trở thành cột mốc trong sự nghiệp của cả Hugh Jackman cũng như Sandra Bullock.

Hugh Jackman, sinh năm 1968 tại Australia, nổi tiếng với vai Người sói trong loạt phim X-Men cùng các tác phẩm The Prestige, The Fountain, Les Misérables. Anh cũng gặt hái thành công trên sân khấu kịch Broadway và sự nghiệp ca hát. Mới đây, anh xác nhận sẽ tái xuất trong vai Người sói ở dự án cùng nhân vật Deadpool của Ryan Reynolds.

X-Men Origins: Wolverine Ryan Reynolds Trailer "X-Men Origins: Wolverine". Video: IMDb

Sandra Bullock, sinh năm 1964, là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng. Cô đóng phim từ thập niên 1980 và gây tiếng vang sau dự án hành động Speed (1994). Sau đó, minh tinh trở thành sao hạng A Hollywood với hàng loạt phim hài lãng mạn ăn khách như While You Were Sleeping (1995), Hope Floats (1998), Miss Congeniality (2000)... Trong sự nghiệp, cô đoạt nhiều giải thưởng gồm Oscar, Quả Cầu Vàng, SAG và nhiều năm góp mặt trong danh sách những nữ diễn viên có cát-xê cao nhất thế giới.

Phương Mai (theo Variety)