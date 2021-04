Hugh Jackman kỷ niệm 25 năm cưới

Tài tử Hugh Jackman đăng tải loạt ảnh cưới nhân kỷ niệm 25 năm kết hôn với vợ hơn 13 tuổi - Deborra-Lee Furness.

Nam diễn viên Wolverine viết trên Instagram hôm 11/4: "Lần đầu gặp, tôi đã biết định mệnh của chúng tôi là ở bên nhau. 25 năm qua, tình cảm ngày càng đậm sâu... Tôi rất biết ơn được chia sẻ tình yêu, cuộc sống và gia đình với em. Tất cả chỉ là bắt đầu".

Hugh Jackman (phải) và vợ trong đám cưới năm 1996. Ảnh: Hugh Jackman Instagram.

Jackman lấy nữ diễn viên Furness, hơn anh 13 tuổi, năm 1996 tại quê nhà Australia của hai người. Cặp sao quen trên phim trường Correlli một năm trước đó. Hơn hai thập kỷ bên nhau, Jackman nổi tiếng với những hành động lãng mạn dành cho vợ. Năm 2019, anh rủ vợ đi nghe nhạc và bất ngờ lên sân khấu hát ca khúc All the Way của Frank Sinatra. Hai người chọn phát ca khúc trong lễ cưới và nhảy điệu valse đầu tiên với tư cách vợ chồng.

Trên THR, Hugh Jackman nói vợ ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của anh. Anh nói: "Không có cô ấy, tôi sẽ không bằng được một phần tư bây giờ". Anh phản bác về những dị nghị khoảng cách tuổi tác hai người: "Tôi không quan tâm tới vẻ ngoài. Trong mắt tôi, cô ấy là người phụ nữ quyến rũ nhất trên đời".

Hugh Jackman, sinh năm 1968 tại Australia, nổi tiếng với vai Người sói trong loạt phim X-Men cùng các tác phẩm The Prestige, The Fountain, Les Misérables. Anh cũng gặt hái thành công trên sân khấu kịch Broadway và sự nghiệp ca hát.

Hugh Jackman trong 'The Wolverine' Hugh Jackman trong "The Wolverine". Video: Fox.

Phương Mai