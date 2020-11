Hugh Grant từng mắc Covid-19

Tài tử Hugh Grant cho biết anh và vợ - Anna Eberstein - mắc Covid-19 nhưng đã khỏi.

Trong chương trình The Late Show with Stephen Colbert của Mỹ, tối 10/11 (theo giờ địa phương), diễn viên nói nhiễm nCoV hồi tháng 2. Triệu chứng đầu tiên là anh bị ra nhiều mồ hôi. "Cơ thể tôi như áo khoác nhúng nước. Thật xấu hổ. Sau đó, cảm giác nhãn cầu phình to gấp ba lần và như thể có gã to béo nào ngồi trên ngực tôi, Harvey Weinstein hoặc ai đó đại loại như vậy", tài tử nói.

Hugh Grant trong chương trình "The Late Show with Stephen Colbert". Ảnh: Youtube The Late Show with Stephen Colbert.

Grant vẫn không nghĩ bị nhiễm bệnh cho đến khi mất khứu giác. Tài tử cho biết vào một ngày, khi đang đi bộ trên phố, anh bỗng không thể ngửi thấy mùi gì. "Tôi bất đầu hoảng sợ vì lúc đó mọi người nói về điều này như một triệu chứng. Tôi về nhà và xịt nước hoa Chanel của vợ vào mặt nhưng vẫn không ngửi thấy mùi gì cả", anh cho biết thêm.

Hiện vợ chồng Grant đã khỏi bệnh. Kết quả kiểm tra hồi tháng 10 cho thấy cả hai có kháng thể. "Vì vậy, tôi tin là chúng tôi sẽ không nhiễm nữa", anh nói.

Hugh Grant đang cách ly ở London - nơi hiện đương đầu với làn sóng Covid-19 lần hai rất nghiêm trọng. Anh giành thời gian chơi với các con.

Hugh Grant và bà xã Anna Eberstein. Ảnh: Fame Flynet.

Hugh Grant là diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Anh. Anh từng được vinh danh ở các giải thưởng Quả Cầu Vàng, BAFTA... Hugh Grant gắn liền với những bộ phim hài, tình cảm nhẹ nhàng như Notting Hill (1999), Bridget Jones's Diary (2001), About a Boy (2002), Music and Lyrics (2007), Love Actually...Anh là một trong những nam diễn viên người Anh thành công nhất tại Hollywood.

Tài tử và Anna Eberstein kết hôn hồi tháng 5/2018, có ba con chung. Tài tử còn có hai con riêng - Tabitha và Felix - với bạn gái cũ doanh nhân người Trung Quốc Hồng Đình Loan.

Hugh Grant Hugh Grant khi đóng "Love Actually". Video: Youtube Love Actually.

Hiểu Nhân