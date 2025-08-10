Huel mở rộng vận hành logistics với xe tải điện

AnhHuel triển khai xe tải điện để vận chuyển sản phẩm giữa nhà máy và kho, hướng đến giảm phát thải CO2 và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh.

Huel, thương hiệu thực phẩm dinh dưỡng hoàn chỉnh, vừa đưa vào vận hành một xe tải điện (eHGV) do Renault sản xuất nhằm cắt giảm khí thải carbon trong chuỗi vận hành logistics. Xe đảm nhiệm việc vận chuyển hàng hóa từ nhà máy mới của công ty tại Milton Keynes đến kho của đối tác GXO tại Wellingborough, ước tính giúp giảm khoảng 8,5 tấn CO2 mỗi năm.

Tại kho Wellingborough, sản phẩm của Huel được đóng gói và chuyển đến khách hàng thông qua hệ thống bán hàng trực tuyến cũng như phân phối đến các chuỗi bán lẻ lớn như Tesco, Boots và Holland & Barrett trên toàn nước Anh.

Xe tải điện do Renault sản xuất vận chuyển sản phẩm Huel từ nhà máy đến kho GXO, góp phần giảm phát thải CO2 mỗi năm. Ảnh: Logistics Manager

Việc đưa eHGV vào sử dụng là một phần trong chiến lược phát triển bền vững và mở rộng quy mô hoạt động hậu cần của Huel. Để hỗ trợ sự tăng trưởng mạnh mẽ của Huel trong những năm gần đây, GXO - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ logistics theo hợp đồng đã mở rộng không gian vận hành cho thương hiệu này từ khoảng 880 m2 ban đầu lên hơn 10.300 m2 hiện nay, tăng gấp 11 lần. Đồng thời, số lượng nhân sự phụ trách logistics cho Huel tại GXO cũng tăng từ 43 người vào năm 2019 lên 120 người.

Neville Dobson, Giám đốc phụ trách vận tải và logistics toàn cầu của Huel, cho biết Huel đang phát triển nhanh trên toàn cầu và hệ thống hậu cần phải theo kịp nhu cầu của khách hàng. "Quan hệ đối tác với GXO đang ngày càng vững mạnh, giúp chúng tôi xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và có khả năng mở rộng để phục vụ thêm nhiều khách hàng trên toàn thế giới".

Martin Cooper, Giám đốc điều hành bộ phận hàng tiêu dùng và công nghệ tại GXO, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào đã đồng hành cùng Huel suốt 6 năm qua. Nhờ ứng dụng công nghệ thích ứng và hoạch định sản lượng cùng Huel, chúng tôi đã giúp thương hiệu này duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh cả trong nước và quốc tế".

Huel là công ty dinh dưỡng có trụ sở tại Anh, chuyên sản xuất các dòng thực phẩm hoàn chỉnh về dinh dưỡng dưới dạng bột, đồ uống và thanh ăn nhanh, hướng đến lối sống tiện lợi và lành mạnh. Hiện sản phẩm Huel có mặt tại hơn 25.000 điểm bán trên toàn cầu.

Như Ý (Theo Logistics Manager)