Huế vào danh sách điểm ngắm chim đẹp nhất thế giới

Tạp chí du lịch Mỹ Cn Traveller hôm 7/4 công bố danh sách những điểm ngắm chim đẹp nhất thế giới, theo bình chọn độc lập từ các chuyên gia du lịch. Huế là đại diện duy nhất của Việt Nam.
Từng được xem như thú vui của người cao tuổi, hoạt động ngắm chim nay đã thay đổi. Trên khắp thế giới, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn thiết kế sáng tạo cùng những không gian lưu trú sang trọng đang trở thành điểm khởi đầu cho làn sóng du lịch ngắm chim kiểu mới, thu hút ngày càng nhiều du khách.
Từ loài quetzal rực rỡ đến malkoha mặt đỏ quý hiếm, những loài chim nổi bật này đều có thể được chiêm ngưỡng tại các điểm quan sát chim trên toàn cầu.
Trong ảnh là chim khướu mỏ quặp mày trắng đang đi kiếm ăn và đậu ở nhánh thấp của cây thông tại vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: Thuỳ Linh
Huế
Miền Trung Việt Nam là điểm đến giàu sức hút với những người yêu thích quan sát chim. Từ loài chèo bẻo đuôi cờ lớn, vẻ ngoài gần như "hoàn hảo", đến các loài hút mật đỏ rực (ảnh) nổi bật với bộ lông óng ánh, hệ sinh thái nơi đây mang đến trải nghiệm sinh động.
Với hơn 900 loài chim trên cả nước, trong đó có 18 loài đặc hữu, Việt Nam ngày càng được đánh giá là điểm đến đáng chú ý trên bản đồ du lịch quan sát chim.
Banyan Tree Lăng Cô nổi bật với nhiều hoạt động gắn liền trải nghiệm quan sát chim, trong đó có không gian trưng bày ảnh "bird sanctuary" vừa ra mắt. Nơi đây giới thiệu những khoảnh khắc về chim do chính du khách ghi lại trong thời gian lưu trú, vừa truyền cảm hứng, vừa nhấn mạnh thông điệp bảo vệ các hệ sinh thái. Ảnh: Courtesy Banyan Tree
Wilpattu, Sinharaja và Yala, Sri Lanka
Tại Vườn Quốc gia WilpattuvàVườn quốc gia Yala, du khách dễ dàng bị cuốn hút bởi hệ chim phong phú, nơi ghi nhận 34 loài đặc hữu. Trong số đó có những loài quý hiếm như ác là mặt đỏ (ảnh), ác là xanh nổi bật, cùng các loài chim ăn ong sặc sỡ và chim mỏ sừng Malabar ấn tượng. Ảnh: Dy Ranasinghe
Langkawi, Malaysia
Nằm trên tuyến đường di cư Đông Á - Australia (một trong những tuyến đường chính của các loài chim di cư), Langkawi có hơn 260 loài chim, trong đó 30% là chim di cư. Một số loài chim đẹp nhất có thể được tìm thấy trong các khu rừng mưa vùng đất thấp của hòn đảo, bao gồm chim hút mật bụng cam, chim hút mật đỏ và chim bói cá sọc (ảnh), mỗi loài đều có những dấu hiệu độc đáo và màu sắc rực rỡ riêng. Ảnh: Courtesy The Datai Lankawi
Maasai Mara and Mount Kenya, Kenya
Thức dậy giữa khu rừng hay dưới những tán cây ở Maasai Mara, trong âm thanh ríu rít của chim muông, là trải nghiệm mơ ước của những người yêu thích quan sát chim. Với hơn 1.000 loài được ghi nhận, nơi đây là thiên đường dành cho giới đam mê birdwatching. Du khách đặc biệt ấn tượng với chim lăn ngực tím - quốc chim của Kenya, cùng những loài đặc trưng như gõ kiến D’Arnaud, robin trắng nâu hay các loài chim ăn ong (ảnh) nhỏ đầy màu sắc. Ảnh: Helene Ramackers
Bandhavgarh, Ấn Độ
Bandhavgarh là "thiên đường" của hơn 250 loài chim, khu rừng rậm của vườn quốc gia Ấn Độ nuôi dưỡng hệ sinh thái đa dạng, từ các loài sống trên tán cây đến những loài kiếm ăn dưới mặt đất. Du khách có thể bắt gặp nhiều loài đặc trưng như sáo Brahminy, gõ kiến coppersmith, niệc xám Ấn Độ, robin Ấn Độ (ảnh), vẹt đầu mận và chào mào đít đỏ.
Đáng chú ý, khu vực này còn là nơi sinh sống của bốn loài kền kền, trong đó có kền kền lưng trắng, loài đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp. Ảnh: Sanket Patel
Anjavay, Madagascar
Được xem là một trong những vùng hoang sơ hiếm hoi còn sót lại trên thế giới, Anjavavy (Madagascar) là nơi các loài chim quý hiếm sinh trưởng mạnh mẽ trong môi trường tự nhiên gần như chưa bị tác động. Hòn đảo này từng là quê hương của chim voi khổng lồ - loài chim lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất.
Hiện không còn dấu vết của loài chim khổng lồ này, du khách vẫn có thể bắt gặp nhiều loài chim nhỏ hơn nhưng không kém phần ấn tượng, trong đó có các loài chim mào quặp (ảnh) với vẻ ngoài độc đáo. Ảnh: Parany
Spean Bridge, Scotland
Đối với những người thích ngắm chim ở vùng khí hậu lạnh, cao nguyên Scotland luôn quyến rũ không ngừng. Phong cảnh hùng vĩ với những đỉnh núi phủ tuyết trắng, những dòng sông băng giá và những vùng đất hoang màu mỡ là nơi sinh sống của những chú đại bàng vàng sải cánh, ngỗng tuyết, chim sẻ ngực đỏ (ảnh) và chim ưng biển. Ảnh: Ross McLaren
Monteverde and Limón Province, Costa Rica
Costa Rica sở hữu một trong những hệ động vật chim tuyệt vời nhất hành tinh. Từ những khu rừng mây ở Monteverde, nơi sinh sống của loài chim quetzal (ảnh) nổi tiếng và hàng trăm loài chim ruồi, đến tỉnh Limón với những con vẹt đuôi dài đỏ rực rỡ, thường xuyên được nhìn thấy bay lượn trên không, mỗi bước chân đều khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc.
Bras d’Eau, Mauritius
Nằm dọc bờ biển đông bắc Mauritius, Bras D’Eau là điểm đến quen thuộc của những người yêu thích quan sát chim, thu hút du khách tới đảo với kỳ vọng chiêm ngưỡng nhiều loài chim quý hiếm và đặc hữu. Trong ảnh là chim thiên đường đang mớm mồi cho con. Ảnh: Nilava Kundu
Chocó-Andino, Ecuador
Ngoài quần đảo Galapagos - nơi những chú chim điên chân xanh với sắc màu rực rỡ thường "tạo dáng" trước ống kính - Ecuador còn sở hữu những dải rừng mây hẻo lánh, nơi hàng trăm loài chim ruồi bay lượn giữa tán rừng.
Tại đây, du khách có thể bắt gặp nhiều loài chim ấn tượng như tanager cổ vàng (ảnh), vẹt đuôi dài màu quế, vẹt mặt hồng hay toucan barbet với ngoại hình độc đáo, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho điểm đến Nam Mỹ này. Ảnh: Tom Allport
Northern Palawan, Philippines
Chim vàng anh gáy đen, cú đêm đuôi dài hay chim hút mật lưng ô liu (ảnh) chỉ là một phần trong thế giới chim muông phong phú có thể bắt gặp tại Philippines. Đáng chú ý, quốc gia này sở hữu khoảng 260 loài chim đặc hữu, trong đó 27 loài chỉ xuất hiện trên đảo Palawan vì thế nơi đây thường được ví như "thủ đô chim chóc" của Philippines. Ảnh: Phittavas
Tuấn Anh (Theo CN Traveller)