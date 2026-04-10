Huế vào danh sách điểm ngắm chim đẹp nhất thế giới

Tạp chí du lịch Mỹ Cn Traveller hôm 7/4 công bố danh sách những điểm ngắm chim đẹp nhất thế giới, theo bình chọn độc lập từ các chuyên gia du lịch. Huế là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Từng được xem như thú vui của người cao tuổi, hoạt động ngắm chim nay đã thay đổi. Trên khắp thế giới, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn thiết kế sáng tạo cùng những không gian lưu trú sang trọng đang trở thành điểm khởi đầu cho làn sóng du lịch ngắm chim kiểu mới, thu hút ngày càng nhiều du khách.

Từ loài quetzal rực rỡ đến malkoha mặt đỏ quý hiếm, những loài chim nổi bật này đều có thể được chiêm ngưỡng tại các điểm quan sát chim trên toàn cầu.

Trong ảnh là chim khướu mỏ quặp mày trắng đang đi kiếm ăn và đậu ở nhánh thấp của cây thông tại vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: Thuỳ Linh