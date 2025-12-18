Huế khẩn cấp phục hồi tường Hoàng Thành bị sập

Đoạn tường Hoàng Thành Huế dài hơn 14 m bị đổ sập do mưa lũ đầu tháng 11 sẽ được phục hồi theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, với kinh phí 2,2 tỷ đồng.

Ngày 18/12, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý đoạn tường Hoàng Thành Huế bị đổ sập do mưa lũ.

Theo quyết định, đoạn tường thành dài 14,2 m, cao khoảng 4,3 m ở mặt Bắc Hoàng Thành, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180 m về phía Đông, sẽ được giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức phục hồi. Các đoạn tường thành lân cận cũng được gia cố, gia cường nhằm ngăn nguy cơ đổ sập lan rộng. Tổng kinh phí thực hiện hơn 2,2 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 45 ngày.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát quá trình thiết kế, thi công công trình.

Đoạn tường thành bị đổ sập do mưa lũ. Ảnh: Vạn An

Trước đó khoảng 18h45 ngày 2/11, đoạn tường thành Hoàng Thành Huế phía đường Đặng Thái Thân bất ngờ bị đổ sập. Qua kiểm tra hiện trường, tường thành được xây dựng bằng nhiều lớp gạch vồ liên kết bằng vôi đã mất kết dính. Nhiều viên gạch vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 200 năm, từ thời vua Gia Long. Nguyên nhân ban đầu được xác định do áp lực nước lũ chảy xiết qua các vết nứt, hư hại tồn tại từ trước.

Ngay sau sự cố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã rào chắn, che chắn và đặt biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Từ ngày 27/10, mưa lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đã gây ngập cục bộ nhiều khu vực di tích ở Kinh thành Huế. Khu vực Đại Nội có nơi ngập khoảng 0,3 m; lăng vua Minh Mạng, Gia Long, Thiệu Trị và một số điểm di tích khác cũng bị ngập sâu, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và khai thác di sản.

Võ Thạnh