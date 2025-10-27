Huế dừng đón khách tại các điểm di tích vì lũ ngập

Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế thông báo dừng đón khách do mưa lớn, nước lũ lên cao gây ngập nhiều tuyến đường, điểm tham quan, sáng 27/10.

Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, cho biết toàn bộ các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích cố đô Huế sẽ tạm dừng đón khách từ 11h30, ngày 27/10 do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài.

Nghêng Lương Đình bị cô lập bởi mưa lũ sáng 27/10. Ảnh: Võ Thạnh

Sáng cùng ngày, mực nước sông Hương lên xấp xỉ báo động 3, di tích Nghênh Lương Đình nằm trước kinh thành Huế ngập 0,5 m. Mưa lớn làm ngập và chia cắt nhiều tuyến đường khu vực trong Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng và các điểm di tích khác. Đơn vị quyết định tạm ngưng đón khách để đảm bảo an toàn và triển khai các biện pháp bảo vệ di tích, kiểm tra, gia cố công trình sau mưa lũ.

Một số điểm du lịch khác như phố cổ Bao Vinh, cầu đi bộ gỗ lim và cầu ngói Thanh Toàn cũng bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc di chuyển và tham quan.

Theo đại diện Trung tâm, các điểm tham quan sẽ mở cửa trở lại ngay khi thời tiết ổn định, đảm bảo điều kiện an toàn cho du khách và di tích. Trong thời gian này, lực lượng tại chỗ được huy động để kiểm tra, xử lý những điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Nước sông Hương dân cao làm ngập các tuyến đường trước kinh thành Huế. Ảnh: Nguyễn Phong

Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới năm 1993. Hiện nằm trong danh sách 130 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng do Thủ tướng Chính phủ xếp hạng. Quần thể gồm hàng trăm công trình kiến trúc, chia thành hai khu vực chính: trong Kinh thành Huế và ngoài Kinh thành.

Ba ngày qua, miền Trung mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông. Tâm mưa là TP Huế, chỉ từ 19h hôm qua đến 7h hôm nay thành phố mưa phổ biến 150-200 mm, có nơi trên 500 mm như: Đỉnh Bạch Mã 899 mm, Khe Tre 678 mm, Hương Sơn 592 mm, Thường Nhật 421 mm.

Dự báo từ hôm nay đến 28/10, TP Huế tiếp tục mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 700 mm. Mưa lớn, các hồ tiếp tục xả khiến phạm vi và mức độ ngập lụt sẽ gia tăng.

Tuấn Anh