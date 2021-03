Huế dự kiến di dời nghĩa trang hơn 100.000 ngôi mộ

Thừa Thiên - HuếNghĩa trang với hơn 100.000 ngôi mộ ở khu vực núi Ngự Bình dự kiến được di dời để xây dựng không gian văn hóa.

Ngày 3/3, ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết địa phương đang xây dựng phương án di dời với kinh phí thực hiện dự án khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, không gian văn hóa Ngự Bình có diện tích khoảng 34 ha với khu vực trung tâm là núi Ngự Bình và núi Bân.

"Trước mắt, địa phương di dời các ngôi mộ ở phía chân núi Ngự Bình với diện tích hơn 9,5 ha để trồng cây xanh" ông Minh nói và cho biết, do số lượng các ngôi mộ và kinh phí di dời rất lớn nên dự án sẽ tiến hành trong nhiều giai đoạn; nguồn kinh phí thực hiện được trích từ việc quy hoạch bán đất ở các khu dân cư liên quan dự án.

Khu nghĩa trang với hơn 100.000 ngôi mộ ở núi Ngự Bình sẽ được di dời. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Minh cho hay dự kiến các ngôi mộ ở khu vực núi Ngự Bình sẽ được di dời về nghĩa trang ở phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) và nghĩa trang ở xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy). Hai nghĩa trang này sẽ mở rộng diện tích thêm 20 ha theo quy hoạch của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự kiến trong tháng 3 và 4, chính quyền sẽ thông báo kế hoạch để người dân địa phương kê khai mồ mả; sau đó tiến hành đo đạc, kiểm kê và niêm yết công khai phương án...

Tượng đài vua Quang Trung cạnh bên núi Bân và núi Ngự Bình. Ảnh: Võ Thạnh

Năm 2005, khu vực núi Ngự Bình được tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy hoạch là "Trung tâm văn hóa phía Tây Nam của TP Huế", song đề án "quá rộng, ảnh hưởng nhiều dân cư nên không thể thực hiện được". Đến nay, khu vực này mới chỉ xây dựng không gian văn hóa núi Bân với tượng đài vua Quang Trung.

Nhận thấy sự bất cập của quy hoạch cũ, năm 2015, TP Huế đã trình lại quy hoạch mới và được tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt vào năm 2019.

"Nếu hoàn thành theo kế hoạch, không gian văn hóa Ngự Bình sẽ tạo điểm nhấn cho đô thị Huế ở phía Tây, đồng thời trả lại mặt bằng cảnh quan vốn có của nơi này. Cùng với không gian văn hóa núi Bân và tượng đài Quang Trung, không gian văn hóa núi Ngự Bình sẽ kết nối tạo nên không gian văn hóa công cộng phục vụ người dân", ông Minh nói.

Núi Ngự Bình nằm giữa phường An Tây và An Cựu, cùng với sông Hương tạo nên vẻ sơn thủy hữu tình của TP Huế từ xa xưa. Tuy nhiên, hàng chục năm qua cảnh quan núi Ngự Bình bị ảnh hưởng do nơi đây trở thành nghĩa trang. Từ năm 2005, TP Huế đã cắm biển cấm chốt cất, song nhiều gia đình vẫn an táng người thân qua đời ở khu vực này.

TP Huế hiện có hai nghĩa trang chính ở phía Bắc (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) và phía Nam (xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy), ngoài ra một số nghĩa trang tự phát.

Di dời khu nghĩa trang núi Ngự Bình làm không gian văn hóa Khu vực núi Ngự Bình với không gian văn hóa núi Bân, tượng đài vua Quang Trung và nghĩa trang nằm bên cạnh. Video: Võ Thạnh

Võ Thạnh