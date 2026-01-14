Huế đấu giá khu đất gần đồi Vọng Cảnh làm khu nghỉ dưỡng sinh thái

Khu đất gần 7 ha cạnh lăng Tự Đức và đồi Vọng Cảnh được TP Huế đấu giá quyền sử dụng đất 50 năm để làm khu nghỉ dưỡng, mức khởi điểm 194 tỷ đồng.

Ngày 13/1, Trung tâm Phát triển quỹ đất cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng để cho thuê làm dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Trường Đá, phường Thủy Xuân.

Khu đất đưa ra đấu giá có diện tích gần 7 ha, ở số 72 Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Xuân. Khu này nằm gần lăng vua Tự Đức, Đồng Khánh và đồi Vọng Cảnh, nhiều năm qua được người dân làng nghề hương Thủy Xuân sử dụng làm nơi trưng bày sản phẩm. Nơi đây thường thu hút du khách tham quan, chụp ảnh. Phía Bắc và phía Tây khu đất giáp đất nông nghiệp, khu dân cư, phía Nam giáp đường quy hoạch có lộ giới 13,5m, phía Đông giáp đường Huyền Trân Công Chúa có lộ giới là 19,5m.

Lô đất được đưa ra đấu giá làm khu nghỉ dưỡng sinh thái. Ảnh: Võ Thạnh

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng khu đất 50 năm là hơn 194 tỷ đồng, chưa gồm các loại thuế. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt trước gần 39 tỷ đồng, nộp hồ sơ trước ngày 20/1. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức ngày 5/2, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương An).

Theo quy hoạch, tổng mức đầu tư thực hiện dự án khoảng 382 tỷ đồng để xây dựng khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao với khu lưu trú 250 giường, trung tâm hội nghị 300 chỗ ngồi và các tiện ích dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe. Chiều cao xây dựng các công trình tại khu nghỉ dưỡng 3 tầng trở xuống, chiều cao hạn chế 14 m. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được cho thuê đất, trong đó, tiến độ xây dựng hoàn thành đưa công trình vào hoạt động và khai thác vận hành không quá 30 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng.

Sau khi TP Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, các dự án bất động sản tại địa phương có dấu hiệu khởi sắc. Một số dự án nhà ở xã hội tại khu phức hợp đô thị An Vân Dương, Phú Mỹ Thượng được triển khai. 5 lô đất là trụ sở Công an TP Huế tại đường Trần Cao Vân, Nguyễn Tri Phương bàn giao cho TP Huế cũng được Công ty Union Success Việt Nam đấu trúng với giá hơn 538 tỷ đồng.

Võ Thạnh