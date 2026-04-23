Huế đấu giá ba lô đất có trụ sở bỏ hoang nhiều năm

TP HuếBa lô đất từng là trụ sở Sở Giao thông và Vận tải, Công ty Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế rộng 6.787,1 m2 sẽ được đấu giá cho nhà đầu tư xây tổ hợp thương mại, khách sạn.

Ngày 22/4, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế cho biết phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ và khách sạn cao cấp tại khu đất số 8–10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ ở phường Thuận Hóa. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 8h ngày 27/5 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố, địa chỉ 17 Nguyễn Văn Linh, phường Hương An.

Hiện trạng trụ sở cũ của các cơ quan TP Huế bỏ hoang ở những khu đất vàng. Ảnh: Võ Thạnh

Ba lô đất có vị trí tiếp giáp hai tuyến đường Nguyễn Huệ và Phan Bội Châu, khu vực đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, thuận lợi cho việc kết nối và triển khai dự án.

Các lô đất này từng là trụ sở của Sở Giao thông và Vận tải, Công ty cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế. Trên đất hiện còn nhiều hạng mục công trình như tòa nhà làm việc 3 tầng, hai nhà làm việc 2 tầng, sân cầu lông, nhà bảo vệ, trạm kiểm tra tải trọng xe và nhà để xe, với tổng diện tích xây dựng 1.776,5 m2, diện tích sàn 3.189,6 m2.

Ngoài ra, tại lô đất số 19 Nguyễn Huệ còn có khu nhà làm việc 2 tầng cùng các công trình phụ trợ, tổng diện tích xây dựng 442,2 m2, diện tích sàn 604,6 m2. Các tài sản gắn liền với đất sẽ được bán cho nhà đầu tư trúng đấu giá, không thông qua đấu giá riêng.

Giá khởi điểm của ba lô đất có tổng diện tích 6.787,1 m2 là hơn 281 tỷ đồng; tiền đặt trước hơn 56 tỷ đồng. Giá trị tài sản trên đất được xác định gần 7 tỷ đồng. Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định. Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đầy đủ tiền mua tài sản gắn liền với đất theo thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

Theo quy hoạch, dự án sẽ được xây dựng thành tổ hợp thương mại, dịch vụ và khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 4–5 sao, quy mô từ 80 đến 100 phòng, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 770 tỷ đồng. Công trình có chiều cao từ 2 đến 11 tầng, tối đa không quá 44 m, mật độ xây dựng không vượt quá 70% diện tích khu đất. Dự án được phép xây dựng tối đa 3 tầng hầm, trong đó phần tầng hầm có thể xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

Thời gian thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất; trong đó, thời hạn khởi công xây dựng không quá 12 tháng.

Võ Thạnh