Huế cho gần 295.000 học sinh nghỉ học tránh lũ

Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, TP Huế quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học chiều 22/10 và ngày mai.

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, việc này nhằm đảm bảo an toàn cho gần 295.000 học sinh, từ mầm non đến hết phổ thông (lớp 1-12).

Sân trường Trường tiểu học Vân Quật Đông bị ngập sâu. Ảnh: Duy Chinh

Các trường học được yêu cầu rà soát, gia cố cơ sở vật chất, trực trong suốt thời gian này để chủ động ứng phó. Khi thời tiết ổn định, trường có kế hoạch dạy bù cho học sinh.

Theo ông Tân, điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia dự kiến tại Nghênh Lương Đình vào ngày 26/10 cũng sẽ chuyển vào bên trong Nhà hát sông Hương. Lý do là dự báo có mưa lớn, mực nước sông Hương lên cao.

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa từ ngày 21/10, một số tuyến đường tại TP Huế ở hạ lưu sông Bồ bị ngập úng. Một số trường học thấp trũng ở phường Hóa Châu bị nước lũ tràn vào, đã chủ động cho học sinh nghỉ.

Theo dự báo, từ đêm 22 đến ngày 24/10, TP Huế có mưa rất to, phổ biến 400-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm.

Đợt mưa thứ 2 vào 25-27/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió đông, lượng mưa100-200mm/ngày, cục bộ trên 300mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ trên các sông và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, đô thị; nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ven sông suối.

Võ Thạnh