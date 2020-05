HUD Nha Trang tìm đối tác đầu tư trường mầm non

Khánh HòaHUD Nha Trang tìm đối tác đầu tư trường mầm non trong khu đô thị mới Phước Long, Nha Trang, hoàn thiện tiện ích hiện đại phục vụ cư dân.

Hạng mục trường mầm non thuộc khu đô thị mới Phước Long (Nha Trang) có diện tích 7.284 m2, vị trí đẹp ngay cổng vào dự án. Đây là một trong những hạng mục tiện ích quan trọng nhất tại khu đô thị này, nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng tốt cho con em cư dân.

Đại diện chủ đầu tư - Công ty CP Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang cho biết, đối tác có thể tham gia đầu tư bằng cách nhận chuyển giao hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ hoặc liên kết phát triển hạng mục này cùng chủ đầu tư.

Trường mầm non là một trong những tiện ích quan trọng nhất trong khu đô thị Phước Long (Nha Trang). Hotline: 0963456886.

Theo HUD Nha Trang, hiện trong khu vực phường Phước Long chưa có trường mầm non quy mô lớn, bài bản và đáp ứng nhu cầu sống chất lượng cao cho cư dân. Do đó việc tham gia đầu tư phát triển tiện ích giáo dục đóng vai trò quan trọng, đồng thời sở hữu tiềm năng lớn trong việc thu hút cư dân an tâm gửi gắm con em tại trường mầm non ngay trong khu đô thị.

Khu đô thị có vị trí chiến lược tại cửa ngõ Tây Nam thành phố Nha Trang, trên giao lộ đường Lê Hồng Phong và đại lộ Nguyễn Tất Thành (đường đi sân bay Cam Ranh), cách bờ biển đường Trần Phú 1,5 km. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị mới khang trang, hiện đại và đồng bộ, hội tụ đầy đủ tiện ích xã hội và công trình công cộng. Có thể kể đến bệnh viện, hệ thống trường học, trung tâm thương mại và dịch vụ, trung tâm hành chính, khu vui chơi giải trí - thể dục thể thao, công viên cây xanh, chợ... góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố Nha Trang.

Dự án được quy hoạch trên 3000 nhà ở thấp tầng và cao tầng, quy mô dân số trên 10.000 dân. Hiện tại, chủ đầu tư đã triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đến 80% diện tích, 70% cư dân đã đến an cư. Ngoài ra các khu đô thị, khu tái định cư và khu dân cư hiện hữu liền kề dự án đều có mật độ dân cư cao, hạ tầng đồng bộ...

Vũ Khánh