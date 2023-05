Phiên bản này đậm triết lý "The first, the only one and 100% different" (tiên phong, duy nhất và 100% khác biệt). Khác với loạt sáng tạo quen thuộc trong BST Spirit Of Big Bang, 200 chiếc Magic Sapphire kết hợp tính di sản và hiện đại, nhấn vào bộ vỏ dáng tonneau đa lớp 42 mm kèm nắp lưng cong nhẹ chế tác từ sapphire.

Với lớp vỏ sapphire trong suốt có thiết kế sang trọng, giới mộ điệu còn đánh giá cao mẫu này ở chuyển động cơ học thuần túy từ bộ máy cơ tự động HUB1710, với mức năng lượng đến 50 giờ, do Hublot chế tạo. Nhà sản xuất trang bị dây đeo cao su họa tiết kẻ sọc, tích hợp tính năng thay dây nhanh One-Click.