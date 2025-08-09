Hub Group chi 51,8 triệu USD mua mảng vận tải lạnh của Marten

MỹThương vụ giúp Hub Group tăng gấp đôi đội xe container lạnh, mở rộng dịch vụ tại Mỹ và Mexico.

Tập đoàn vận tải Hub Group (Mỹ) vừa công bố thỏa thuận mua lại mảng kinh doanh intermodal (vận tải liên phương thức) của Marten Transport với giá 51,8 triệu USD. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý III năm nay.

Với thương vụ này, Hub Group kỳ vọng quy mô đội xe vận tải lạnh của họ sẽ tăng hơn gấp đôi. Mảng intermodal của Marten hiện phục vụ khoảng 100 khách hàng trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

"Chúng tôi rất phấn khởi khi có thể mở rộng đáng kể đội xe container kiểm soát nhiệt độ và tận dụng mạng lưới intermodal sẵn có để phục vụ khách hàng của Marten", ông Phil Yeager, CEO của Hub Group cho biết. "Thỏa thuận này phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn, giúp tăng biên lợi nhuận và giữ vững sự linh hoạt tài chính".

Marten Transport vận hành khoảng 1.200 container lạnh. Ảnh: Marten Transport

Theo Hub Group, nhu cầu vận tải lạnh bằng hình thức intermodal vẫn duy trì ổn định bất chấp giai đoạn suy giảm chu kỳ của ngành logistics. So với các hình thức vận tải khác, intermodal kiểm soát nhiệt độ mang lại doanh thu và lợi nhuận trên mỗi chuyến cao hơn.

Marten Transport, có trụ sở tại bang Wisconsin, bắt đầu triển khai dịch vụ intermodal từ năm 2005 và hiện vận hành khoảng 1.200 container lạnh. Mảng này mang về 51,5 triệu USD doanh thu trong 12 tháng, tính đến ngày 30/6.

Sau khi thương vụ hoàn tất, Hub Group sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động dưới hợp đồng đường sắt và thỏa thuận sử dụng rơ-moóc hiện tại. Công ty cũng sẽ lần đầu tiên cung cấp dịch vụ intermodal kiểm soát nhiệt độ tại thị trường Mexico nhờ đội xe mới bổ sung.

Phía Marten cho biết thương vụ sẽ giúp doanh nghiệp tập trung phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi như: vận tải lạnh đường dài, xe tải khô, dịch vụ chuyên biệt, môi giới vận tải và vận hành tại Mexico.

Giới phân tích đánh giá thương vụ tuy quy mô nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa chiến lược lớn. Bà Richa Harnain từ Deutsche Bank nhận định: "Đây là bước đi giúp Hub Group đưa vào danh mục của mình dòng doanh thu tăng trưởng cao từ các dịch vụ vận tải lạnh chuyên biệt".

Thành lập năm 1971, Hub Group có trụ sở tại Oak Brook, bang Illinois, là một trong những nhà cung cấp giải pháp logistics và intermodal lớn nhất Bắc Mỹ. Công ty hiện xếp thứ hai trong danh sách các nhà vận chuyển intermodal lớn nhất và thứ 14 trong bảng xếp hạng Top 100 hãng vận tải theo hợp đồng tại khu vực này do Transport Topics công bố. Năm 2024, doanh thu của Hub đạt 4 tỷ USD, trong đó 55% đến từ mảng intermodal và vận tải, 45% từ mảng logistics.

