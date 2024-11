Huawei Watch GT 5 Series hỗ trợ theo dõi sức khỏe người tập thể thao

Sản phẩm có thiết kế sang trọng, trang bị loạt tính năng cải tiến với nhiều chế độ thể thao chuyên nghiệp.

Huawei Watch GT 5 Series vẫn được tích hợp hơn 100 chế độ luyện tập chuyên nghiệp khác nhau như GT 4, song được trang bị công nghệ TruSense mới, giúp việc đo lường các chỉ số khi tập luyện nhanh, chính xác hơn. Thêm vào đó là công nghệ định vị Sunflower cho phép theo dõi tín hiệu vệ tinh liên tục và đảm bảo định vị chính xác ngay cả khi chạy bộ, đạp xe, hoặc đi bộ đường dài trong các môi trường khắc nghiệt.

Huawei Watch GT 5 Serie giúp đo lường các chỉ số khi chạy bộ. Ảnh: Huawei

Đối với những người chạy bộ chuyên nghiệp, Huawei Watch GT 5 Pro mang đến khả năng phân tích tư thế chạy trực tiếp trên cổ tay. Đồng hồ có thể cung cấp các chỉ số quan trọng như cân bằng thời gian tiếp đất và dao động dọc, giúp người dùng cải thiện kỹ thuật và giảm nguy cơ chấn thương. Đặc biệt, tính năng hỗ trợ phân đoạn điều hướng của sản phẩm còn cho phép người dùng thêm các điểm đánh dấu quan trọng trên lộ trình, chia hành trình thành các giai đoạn nhỏ, từ đó quản lý quá trình tập luyện một cách có tổ chức và hiệu quả hơn.

Với những người là tín đồ của các môn thể thao chuyên biệt như golf hay lặn tự do, Huawei Watch GT 5 Pro vẫn đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện với đa dạng các tính năng hỗ trợ. Với chế độ golf, thiết bị cung cấp quyền truy cập vào hơn 15.000 bản đồ sân golf trên toàn thế giới, hiển thị chi tiết về vị trí lỗ, đường bóng và hố cát trong định dạng 3D, mang đến trải nghiệm sinh động và trực quan, hỗ trợ người chơi cải thiện kỹ thuật đánh bóng.

Đối với chế độ lặn tự do, sản phẩm được thiết kế chống nước ở độ sâu lên đến 100 m và chống ăn mòn bởi nước biển, một yếu tố quan trọng cho các "thợ lặn". Thiết bị này cũng đạt được chứng nhận từ các tổ chức uy tín như PADI, SSI, AIDA và tuân thủ tiêu chuẩn an toàn EN13319, hỗ trợ người dùng trải nghiệm an toàn hơn dưới lòng đại dương.

Huawei Watch GT 5 Pro sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ người luyện tập thể dục. Ảnh: Huawei

Huawei Watch GT 5 Series không chỉ cung cấp các tính năng cơ bản mà còn nâng cao trải nghiệm theo dõi sức khỏe chính xác. Thiết bị có thể đo lường các chỉ số quan trọng như nhịp tim, SpO2, nhịp thở và theo dõi mức độ căng thẳng cũng như giấc ngủ của người dùng. Đáng chú ý, số lượng kênh đo trên phiên bản mới này đã được nâng cấp từ 4 lên 12, giúp cải thiện hiệu suất của các thuật toán, từ đó cung cấp các chỉ số SpO2 chính xác hơn, đáp ứng nhu cầu theo dõi sức khỏe ngày càng cao của người dùng.

Đặc biệt, với phiên bản Pro, tính năng ECG (đo điện tâm đồ) mang lại sự tiện lợi. Việc theo dõi sức khỏe tim mạch, vốn trước đây yêu cầu các thiết bị chuyên dụng tại phòng khám, giờ đây có thể thực hiện chỉ với một nút bấm ngay trên cổ tay. Tính năng này giúp người dùng chủ động kiểm soát tình trạng tim mạch của mình, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để có biện pháp can thiệp kịp thời. Đối với những người quan tâm đến sức khỏe tim mạch, đây là một lợi ích đáng giá, mang lại sự an tâm trong việc theo dõi và quản lý sức khỏe cá nhân.

Huawei Watch GT 5 Series nâng cao trải nghiệm theo dõi sức khỏe chính xác. Ảnh: Huawei

Bên cạnh đó, Huawei Wath GT 5 Series còn gây ấn tượng với tính năng Trợ lý sức khỏe cảm xúc. Với khả năng tận dụng dữ liệu về biến thiên nhịp tim và hệ thần kinh tự chủ để đo lường cảm xúc theo thời gian thực, thiết bị này thể hiện sự thay đổi trạng thái tinh thần của người dùng thông qua hình ảnh sinh động của một chú gấu trúc trên mặt đồng hồ. Khi nhận thấy căng thẳng hoặc chán nản, người dùng có thể thực hiện các bài tập luyện thở hoặc thư giãn được đồng hồ gợi ý, giúp cải thiện tâm trạng.

Nhìn chung, với sự kết hợp giữa các tính năng thể thao chuyên nghiệp và công nghệ hiện đại, chiếc đồng hồ này là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những người đam mê thể thao, cần một thiết bị hỗ trợ toàn diện cho cả luyện tập và theo dõi sức khỏe.

Như Ý