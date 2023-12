Huawei tiếp tục ra smartphone mới với chip bí ẩn

Dòng Huawei Nova 12 có cấu hình mạnh, hỗ trợ liên lạc qua vệ tinh nhưng thông tin về chip vẫn không được đề cập.

Ngày 26/12 tại Thâm Quyến, Huawei công bố bốn mẫu smartphone mới thuộc dòng Nova, gồm Nova 12, 12 Lite, 12 Pro và 12 Ultra. Điểm chung của các sản phẩm là đều chạy hệ điều hành HarmonyOS 4 mới nhất, hỗ trợ 5G, có tính năng gọi điện và nhắn tin hai chiều qua vệ tinh Beidou. Tuy nhiên, tương tự bộ ba Mate 60 trước đó, hãng không tiết lộ về chip xử lý trên máy.

Nova 12 Ultra. Ảnh: Huawei

Trong đó, Nova 12 Ultra là bản mạnh nhất. Máy có thiết kế mặt sau bọc giả da với logo được in nổi, sử dụng tấm nền OLED 6,76 inch, tần số quét 120 Hz, độ phân giải 2.776 x 1.224 pixel và có gam màu rộng P3. Sản phẩm có bộ nhớ 512 GB và 1 TB, pin 4.600 mAh, cảm biến vân tay dưới màn hình, giá từ 660 USD.

Cụm máy ảnh kép phía sau có hình elip, tách rời cảm biến laser và đèn flash. Camera chính có độ phân giải 50 megapixel khẩu độ có thể thay đổi f/1.4-4.0, còn lại là ống kính 8 megapixel góc siêu rộng. Huawei cũng bổ sung khả năng lọc màu RYYB giúp tinh chỉnh màu sắc tốt hơn và thu được nhiều ánh sáng hơn.

Huawei không tiết lộ về bộ vi xử lý, nhưng thông tin trước đó cho thấy sản phẩm chạy Kirin 9000SL, chip gồm 9 lõi xử lý và đồ họa Maleoon 910, đều do hãng tự phát triển và được SMIC sản xuất trên tiến trình 7 nm.

Trong khi đó, Nova 12 Pro có các thông số tương tự, nhưng không có mặt lưng giả da. Máy có tùy chọn bộ nhớ 256 và 512 GB, giá từ 560 USD.

Hai bản rẻ hơn là Nova 12 và 12 Lite. Trong đó, Nova 12 thiết kế giống 12 Pro, màn hình OLED 6,7 inch, tần số quét 120 Hz, độ phân giải 2.412 x 1.084 pixel. Camera trước có độ phân giải 60 megapixel, camera sau gồm cảm biến chính 50 megapixel và siêu rộng 8 megapixel, hỗ trợ RYYB. Huawei cũng không đề cập đến bộ vi xử lý, nhưng một số nguồn tin nói máy chạy chip Snapdragon 830 của Qualcomm, hoặc Kirin 8000 tự phát triển.

Nova 12 Lite. Ảnh: Huawei

So với Nova 12, Nova 12 Lite có thiết kế mỏng hơn (6,88 so với 6,98 mm), nhẹ hơn (168 so với 191 gram), pin nhỏ hơn (4.500 so với 4.600 mAh) và sạc chậm hơn (66 so với 100 W). Máy sử dụng chip Snapdragon 778G và có camera chính 50 megapixel, không có RYYB. Thiết kế máy giống Nova 11 ra mắt năm ngoái.

Nova 12 có hai phiên bản 256 và 512 GB với giá từ 420 USD, còn bản Lite từ 350 USD. Cả bốn sản phẩm chỉ bán tại Trung Quốc thông qua VMall, hiện cho đặt hàng trước và giao hàng từ ngày 5/1/2024.

Bảo Lâm