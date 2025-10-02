Huawei thúc đẩy hệ sinh thái năng lượng bền vững tại Việt Nam

TP HCMHuawei Digital Power đã tổ chức hội nghị về năng lượng bền vững, quy tụ hơn 200 lãnh đạo các doanh nghiệp lắp đặt, đối tác và chuyên gia trong ngành, hôm 27/9.

Sự kiện Vietnam Installer Summit 2025 được Huawei Digital Power tổ chức nhằm cập nhật công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng trong hành trình chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam. Trong phiên hội thảo, đại diện Huawei đã giới thiệu loạt giải pháp công nghệ mới nhất về hệ thống quang điện (PV), lưu trữ năng lượng (ESS) và quản lý thông minh.

Ông Jason Wu, Tổng giám đốc Huawei Digital Power Đông Nam Á chia sẻ định hướng năm 2025 tại sự kiện. Ảnh: Huawei

Theo Huawei, các giải pháp mới của hãng có hiệu suất cao, an toàn trong vận hành và tối ưu chi phí vòng đời (LCOE) hơn so với trước đây. Các phiên thảo luận chuyên sâu cũng tập trung nâng cao năng lực đội ngũ lắp đặt, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu trải nghiệm khách hàng từ khâu tư vấn, lựa chọn sản phẩm đến triển khai thực tế và marketing.

Sự kiện thu hút hơn 200 nhà lắp đặt điện mặt trời tại Việt Nam. Ảnh: Huawei

Điểm nhấn của sự kiện là phần chia sẻ từ các doanh nghiệp lắp đặt thực tế như Viettel Construction, Tata Solar và Manfusi Group. "Những câu chuyện thực tiễn này phản ánh sự trưởng thành của ngành và mang tính truyền cảm hứng. Các dự án từ quy mô lớn cho khu công nghiệp đến những sáng tạo trong giải pháp dân dụng đều đảm bảo thẩm mỹ và nâng cao hiệu quả đầu tư", đại diện Huawei Digital Power nói.

Ở lễ trao giải "Creative Installer Contest 2025", Huawei cũng tôn vinh những ý tưởng, dự án sáng tạo của cộng đồng lắp đặt sản phẩm Huawei.

Các nhà lắp đặt tại Việt Nam nhận giải thưởng tại sự kiện. Ảnh: Huawei

"Installer Summit là cam kết đồng hành lâu dài của chúng tôi với cộng đồng lắp đặt tại Việt Nam. Thành công của ngành năng lượng tái tạo phụ thuộc vào sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và những người trực tiếp triển khai", đại diện Huawei Digital Power nói. "Đội ngũ lắp đặt là cầu nối đưa giải pháp đến gần hơn với doanh nghiệp và hộ gia đình, chung tay xây dựng hệ sinh thái năng lượng xanh, bền vững".

Quang Anh