Huawei ra Watch GT 6 với thời lượng pin ba tuần

Huawei Watch GT 6 có hai phiên bản thường và Pro, trong đó bản thường có hai kích thước 41 và 46 mm, giá từ 5 triệu đồng, còn bản Pro chỉ có mẫu 46 mm giá 7,69 triệu đồng. Các smartwatch mới của Huawei đi kèm sạc không dây, với giá tốt hơn các model từ Samsung hay Apple
Watch GT6 và GT6 Pro bản 46 mm vẫn sử dụng thiết kế Fashion Edge với phần viền ngoài được vát dạng lục giác bao quanh mặt đồng hồ tròn, giúp tổng thể trông mạnh mẽ phù hợp với người dùng nam giới. Năm nay, bản Pro có thêm các tùy chọn dây đeo cao su màu đen và dây composite dệt màu nâu thay vì chỉ dây hợp kim titan như năm ngoái, đi kèm là vòng bezel có màu sắc tương ứng. GT 6 Pro vẫn sử dụng vật liệu khung viền titan và mặt kính shaphire trong khi bản thường là khung thép và kính cường lực.
Phiên bản 41 mm giữ thiết kế tròn nhẹ nhàng, hướng đến giới nữ. Điểm cải tiến là phần ngàm khoá gắn dây có thể điều chỉnh giúp đeo ôm sát tay hơn. Model này có dây da, silicon và dây kết hợp hai chất liệu, với các màu trắng, tím và nâu.
Màn hình trên phiên bản GT6 và GT6 Pro 46 mm được tăng kích thước lên 1.47 inch, lớn hơn 5,5% so với thế hệ trước. Nâng cấp đáng giá là độ sáng tối đa có thể lên tới 3.000 nit, vượt trội so với mức 1.200 nit của dòng GT5, giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông tin dưới ánh nắng trực tiếp khi tập luyện ngoài trời. Mẫu Pro năm nay với các loại dây cao su và composite dệt cho cảm giác đeo dễ chịu, phù hợp cho tập thể thao hơn dây kim titan. Smartwatch Huawei dù sử dụng ngàm chuyên dụng nhưng người dùng có thể dùng các loại dây 22 mm phổ thông để thay thế dù không dảm báo độ chắc chắn và vừa vặn như dây hãng.
Hệ thống cảm biến TruSense thế hệ mới được nâng cấp mạnh so với GT 5, các tính năng theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), giấc ngủ, mức độ căng thẳng và sức khoẻ cảm xúc được đo nhanh và chính xác hơn trước, như tính năng SpO2 mất 15 giây để đo xong, thời gian đo mức độ căng thẳng rút ngắn còn 10 phút. Đồng thời, đồng hồ có khả năng nhận diện 12 trạng thái cảm xúc khác nhau.
Trên GT 6 Pro, Huawei lần đầu trang bị tính năng đo điện tâm đồ ECG, giúp phân tích rối loạn nhịp tim nhằm phát hiện rung tâm nhỉ, đo độ cứng động mạch và biến thiên nhịp tim. Model này cũng có khả năng phát hiện ngưng thở khi ngủ. Người dùng nữ có thể theo dõi chu kỳ kinh nguyệt thông qua đo thay đổi nhiệt độ cơ thể ở vùng tay đeo. Dù vậy, một số tính năng chuyên sâu đòi hỏi người dùng phải trả phí.
Dòng Watch GT 6 chạy hệ điều hành HarmonyOS 6.0 mới nhất, điểm mạnh là giao diện trực quan, đơn giản, hoạt động mượt và ít tiêu tốn pin. Tuy nhiên so với các hệ điều hành khác như watchOS của Apple hay WearOS của Samsung, Huawei ít ứng dụng hơn. Điểm cộng là Huawei tích hợp thêm tính năng thanh toán bằng QR với ứng dụng MoMo.
Sản phẩm hỗ trợ hơn 100 môn thể thao, phiên bản Pro có thêm môn lặn nhờ khả năng kháng nước IP68 và 5ATM cho phép lặn sâu tối đa 40 m. Hệ thống định vị Sunflower 2.0, sử dụng thuật toán cải tiến, cấu trúc ăng-ten mới tích hợp liền mạch vào mặt lưng đồng hồ và 6 vệ tinh băng tần kép giúp tăng mức độ chính xác hơn 20% so với thế hệ trước. Riêng ở chế độ đạp xe, lần đầu tính năng đo chỉ số công suất ảo (Virtual Power) được trang bị trên smartwatch giúp cung cấp các thông số như độ dốc, tốc độ và tự động phát hiện khi dừng đạp. giúp người dùng dễ theo dõi và cải thiện thành tích mà không cần mua thiết bị chuyên dụng.
Watch GT 6 là dòng smartwatch đầu tiên của Huawei trang bị pin high-silicon cho thời gian sử dụng cao hơn một tuần so với thế hệ trước. Ở phiên bản Pro và tiêu chuẩn 46 mm, thời gian sử dụng tối đa 21 ngày, nếu dùng thường xuyên còn 12 ngày, khi chạy trail và mở GPS sẽ hoạt động liên tục được 40 tiếng. Còn với phiên bản 41 mm, thời lượng tin là 14 ngày ở chế độ cơ bản và 8 ngày nếu sử dụng thường xuyên. Đây là mức pin thuộc hàng tốt nhất trên các mẫu smartwatch phổ thông. Các model này cũng trang bị sạc không dây 20 W, thời gian sạc đầy trong khoảng 60-75 phút.
Mọi cài đặt, mặt đồng hồ, ứng dụng vẫn được quản lý thông qua ứng dụng Huawei Health trên iOS và Android. Người dùng có thể thêm bớt mặt đồng hồ, chép nhạc để nghe khi không có smartphone, xem kết quả tập luyện hoặc chỉ số sức khỏe.. Riêng tính năng thanh toán bằng mã QR của Momo hiện mới sử dụng được thông qua Android.
