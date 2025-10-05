Huawei ra Watch GT 6 với thời lượng pin ba tuần

Hệ thống cảm biến TruSense thế hệ mới được nâng cấp mạnh so với GT 5, các tính năng theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), giấc ngủ, mức độ căng thẳng và sức khoẻ cảm xúc được đo nhanh và chính xác hơn trước, như tính năng SpO2 mất 15 giây để đo xong, thời gian đo mức độ căng thẳng rút ngắn còn 10 phút. Đồng thời, đồng hồ có khả năng nhận diện 12 trạng thái cảm xúc khác nhau.

Trên GT 6 Pro, Huawei lần đầu trang bị tính năng đo điện tâm đồ ECG, giúp phân tích rối loạn nhịp tim nhằm phát hiện rung tâm nhỉ, đo độ cứng động mạch và biến thiên nhịp tim. Model này cũng có khả năng phát hiện ngưng thở khi ngủ. Người dùng nữ có thể theo dõi chu kỳ kinh nguyệt thông qua đo thay đổi nhiệt độ cơ thể ở vùng tay đeo. Dù vậy, một số tính năng chuyên sâu đòi hỏi người dùng phải trả phí.