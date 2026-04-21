Huawei ra Pura X Max - smartphone gập màn hình rộng

Pura X Max là smartphone gập đầu tiên có tỷ lệ 14,1:10, rộng hơn so với tỷ lệ 4:3 và gần giống tin đồn về iPhone Fold, Galaxy Z Fold8 Wide.

Ngày 21/4, Huawei chính thức ra mắt mẫu điện thoại gập thế hệ mới Pura X Max với kích thước nằm giữa hai thiết kế truyền thống trước đó là gập kiểu lật và kiểu như cuốn sách. Máy có màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,7 inch, cho cảm giác "bụ bẫm" khi gập. Thông số này gần trùng khớp với các tin đồn về iPhone gập với màn hình ngoài 5,5 inch và mẫu Galaxy Z Fold8 Wide của Samsung với màn hình trong khoảng 7,8 inch.

Trong khi Pura X ra mắt năm 2025 có tỷ lệ màn hình 16:10 gập dọc, mẫu X Max mới chuyển sang dạng gập ngang như cuốn sách. Màn hình trong 2.584 x 1.828 pixel tương đương tỷ lệ 14,1:10, rộng hơn một chút so với tỷ lệ 4:3 kiểu cũ. Màn hình ngoài (1.848 x 1.264 pixel) có tỷ lệ khung hình gần tương tự. Cả hai dùng tấm nền LTPO 2.0 với tần số quét thích ứng 1-120 Hz, khả năng làm mờ PWM tần số cao 1.440 Hz.

Pura X Max hỗ trợ bút cảm ứng Huawei M-Pen 3 Mini. Tên gọi "mini" là do bút phải có kích thước phù hợp với chiều cao được thu nhỏ của thiết bị. Bộ phụ kiện sẽ có case bảo vệ với thiết kế khe đựng bút riêng biệt. Người dùng cũng có thể chọn loại case khác với chân đế từ tính hỗ trợ gắn sạc không dây, phụ kiện, có thể gấp gọn linh hoạt.

Điện thoại mới của Huawei dùng chip Kirin 9030 Pro, hứa hẹn tăng 30% hiệu năng so với Kirin 9020 của dòng X thường, được làm mát bằng hệ thống kết hợp giữa buồng hơi và tấm graphene. Pin dung lượng 5.300 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66 W và sạc không dây 50W SuperCharge. Phiên bản nội địa không còn dùng Android mà chuyển qua HarmonyOS 6.1.

Khung của X Max được làm bằng hợp kim nhôm, chống bụi và nước tiên tiến, nâng cấp từ IPX8 (không chống bụi) trên X lên IP58/IP59 (chống bụi, chống ngâm nước và tia nước nóng). Màn hình ngoài được bảo vệ bởi kính Kunlun thế hệ thứ hai.

Camera chính dùng cảm biến 50 megapixel với ống kính hỗ trợ chống rung quang học (OIS) và khẩu độ thay đổi (f/1.4-4.0). Camera tele 50 megapixel dạng kính tiềm vọng với ống kính f/2.2 và OIS, cùng với camera siêu rộng 12,5 "chấm" (f/2.2). Cả ba đều sử dụng cảm biến RYYB với điểm ảnh phụ màu vàng thay vì xanh lá cây. Ngoài ra còn có hai máy ảnh selfie 8 "chấm" trên hai màn hình, chủ yếu được sử dụng cho cuộc gọi video trong khi người dùng có thể mở camera chính để chụp selfie nhờ thiết kế gập của máy.

Pura X Max có 5 màu với các phiên bản RAM 12 hoặc 16 GB, bộ nhớ trong từ 256 GB đến 1 TB. Máy có giá khởi điểm 11.000 tệ (44 triệu đồng) và cao nhất 14.000 tệ (56 triệu đồng). Hãng chưa công bố kế hoạch bán sản phẩm ra ngoài thị trường Trung Quốc.

Tuấn Hưng